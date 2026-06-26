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Premier czy prezydent? Rekordowy wynik Nawrockiego w sondażu zaufania

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 10:09
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Nawrocki, Tusk
Donald Tusk i Karol Nawrocki - który cieszy się większym zaufaniem?/JACEK DOMINSKI/REPORTER
Zbadano poziom zaufania społecznego do polskich polityków, w tym do prezydenta i premiera. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości. Prezydent Karol Nawrocki notuje ogromny wzrost zaufania, osiągając najwyższy wynik w historii. Gwałtowny spadek zanotował z kolei prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

Sondaż, badający zaufanie Polaków do polityków, przygotował na zlecenie Onetu IBRiS.

Karol Nawrocki pobił rekord

Karol Nawrocki jest zdecydowanym liderem rankingu zaufania IBRiS dla Onetu. Prezydentowi ufa aż 54,8 proc. To najlepszy wynik w historii pomiarów. Poprzedni należał do Szymona Hołowni, który w styczniu 2024 roku cieszył się poparciem 54,4 proc. poparciem.

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Sikorski i Tusk na podium

Na drugim miejscu jest Radosław Sikorski z poparciem 42,6 proc., a podium zamyka premier Donald Tusk – 38,1 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się Włodzimierz Czarzasty – 36 proc., Mateusz Morawiecki – 35,3 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz – 34,9 proc.

Porażka Rafała Trzaskowskiego

Krach poparcia zanotował Rafał Trzaskowski, któremu ufa o ponad 5 proc. pytanych mniej niż przed miesiącem. IBRiS zauważa, że badanie miało miejsce już po ujawnieniu pierwszych nieprawidłowości w Szpitalu Południowych i mogło to mieć wpływ na notowania prezydenta Warszawy. Dwa ostatnie miejsca to politycy Polski 2050: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia. Ufa im odpowiednio 15,7 i 14,5 proc. osób (spadek o odpowiednio 0,7 i 3,9 pkt proc.).

Tym politykom Polacy ufają najmiej

IBRiS pytał także o polityków, którzy nie budzą zaufania. Liderem jest Hołownia - 67,7 proc. Tuż za nim uplasował się Sławomir Mentzen - 66,1 proc. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Braun. Dużą liczbę negatywnych wskazań notują najważniejsi politycy koalicji rządowej - Trzaskowski - 60,7 proc., Tusk - 57,6 proc., Sikorski - 51 proc.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: prezydentsondażpremie
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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