Premier czy prezydent? Rekordowy wynik Nawrockiego w sondażu zaufania

Sondaż, badający zaufanie Polaków do polityków, przygotował na zlecenie Onetu IBRiS.

Karol Nawrocki pobił rekord

Karol Nawrocki jest zdecydowanym liderem rankingu zaufania IBRiS dla Onetu. Prezydentowi ufa aż 54,8 proc. To najlepszy wynik w historii pomiarów. Poprzedni należał do Szymona Hołowni, który w styczniu 2024 roku cieszył się poparciem 54,4 proc. poparciem.

Sikorski i Tusk na podium

Na drugim miejscu jest Radosław Sikorski z poparciem 42,6 proc., a podium zamyka premier Donald Tusk – 38,1 proc. Na kolejnych miejscach znaleźli się Włodzimierz Czarzasty – 36 proc., Mateusz Morawiecki – 35,3 proc. i Władysław Kosiniak-Kamysz – 34,9 proc.

Porażka Rafała Trzaskowskiego

Krach poparcia zanotował Rafał Trzaskowski, któremu ufa o ponad 5 proc. pytanych mniej niż przed miesiącem. IBRiS zauważa, że badanie miało miejsce już po ujawnieniu pierwszych nieprawidłowości w Szpitalu Południowych i mogło to mieć wpływ na notowania prezydenta Warszawy. Dwa ostatnie miejsca to politycy Polski 2050: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Szymon Hołownia. Ufa im odpowiednio 15,7 i 14,5 proc. osób (spadek o odpowiednio 0,7 i 3,9 pkt proc.).

Tym politykom Polacy ufają najmiej

IBRiS pytał także o polityków, którzy nie budzą zaufania. Liderem jest Hołownia - 67,7 proc. Tuż za nim uplasował się Sławomir Mentzen - 66,1 proc. Trzecie miejsce zajął Grzegorz Braun. Dużą liczbę negatywnych wskazań notują najważniejsi politycy koalicji rządowej - Trzaskowski - 60,7 proc., Tusk - 57,6 proc., Sikorski - 51 proc.