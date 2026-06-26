Piekielne upały atakują. Eksperci ostrzegają, te temperatury są niebezpieczne

Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, nad Europą dominuje rozległy układ wysokiego ciśnienia, jedynie Wyspy Brytyjskie oraz częściowo Skandynawia znajdują się w zasięgu niżów oraz związanych z nimi układów frontów atmosferycznych. Polska pozostaje pod wpływem wyżu znad Bałtyku, z zachodu napływa gorąca zwrotnikowa masa powietrza. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1008 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Piątek bezchmurny i upalny

W piątek będzie słonecznie, tylko w Kotlinie Kłodzkiej zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 27 st. C na Podhalu i 28 st. C na północnym wschodzie, około 32 st. C w centrum do 33 st. C na południu oraz zachodzie i 34 st. C lokalnie na krańcach zachodnich; chłodniej tylko nad morzem, od 22 st. C do 26 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni.

Sobota pełna słońca

W nocy bezchmurnie, tylko na Pomorzu okresami zachmurzenie małe. Temperatura minimalna od 15 st. C, 16 st. C na północnym wschodzie oraz w rejonie Zatoki Gdańskiej do 20 st. C na południowym zachodzie kraju; chłodniej tylko na Podhalu, około 12 st. C. Wiatr słaby, na zachodzie i północy południowo-wschodni i południowy, na pozostałym obszarze zmienny. W sobotę w całym kraju słonecznie. Temperatura maksymalna od 31 st. C na północnym wschodzie, około 34 st. C w centrum do 37 st. C na zachodzie i 38 st. C lokalnie na krańcach zachodnich; chłodniej tylko na Półwyspie Helskim, około 26 st. C oraz na Podhalu 28 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych, tylko we wschodniej części wybrzeża północno-wschodni i wschodni.

W Warszawie w piątek zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna 33 st. C. Wiatr słaby, północny i północno-zachodni. W nocy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura minimalna 19 st. C. Wiatr słaby, zmienny. W sobotę w stolicy zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna około 35 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

Rekordowe temperatury w Polsce

Prognozowane wartości temperatury, szczególnie w południowo-zachodniej części kraju mogą być rekordowe w historii pomiarów, prognozowana temperatura to ta w powietrzu nieruchomym, w cieniu. Istotniejsza będzie temperatura odczuwalna, która może osiągać wartości niebezpieczne jeszcze przed południem.

Groźny upał w mieście

Meteorolog Michał Brennek wyjaśnia, że upały będą najgroźniejsze w miastach ze względu na gęstą zabudowę. Dodatkowo poinformował o niebezpieczeństwie nadchodzących tropikalnych nocy. Jak zaznaczył, w miastach temperatury są skrajnie niebezpieczne, gęsta zabudowa powoduje bowiem problemy z cyrkulacją powietrza, a brak zieleni i duża ilość asfaltu oraz betonu dodatkowo je ogrzewa. Nie należy przy tym sugerować się jedynie temperaturą pomiarową; powinno się zwracać szczególną uwagę na temperaturę odczuwalną, która może osiągnąć w ciągu zbliżającego się weekendu wartości powyżej 40 st. C. Brennek podkreślił, że najbardziej dotkliwy upał to upał miejski. "Architektura w polskich miastach nie jest przystosowana do tak wysokich temperatur, budynki nie są zaprojektowane w taki sposób, by dawać schronienie przed słońcem. Nie wszyscy posiadają w mieszkaniach klimatyzację" - mówił.