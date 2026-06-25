Obrzucał kamieniami urzęd skarbowy i uciekł
Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 20. Policjanci zostali poinformowani o uszkodzeniu kilku szyb w Urzędzie Skarbowym na rogu ulic Kłopotowskiego i Jagiellońskiej. "Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna stojący na chodniku z reklamówką pełną kamieni, rzucał nimi w stronę budynku i spowodował uszkodzenia okien. Następnie oddalił się" - poinformowała północnopraska Policja.
Funkcjonariusze na miejscu wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i ustalili pobliskie kamery monitoringu. W czwartek o zatrzymaniu podejrzewanego w tej sprawie mężczyzny poinformował szef MSWiA Marcin Kierwiński.
Marcin Kierwiński przekazał informację
Mężczyzna podejrzewany o obrzucenie kamieniami siedziby Urzędu Skarbowego został już zatrzymany przez policjantów z warszawskiej Pragi Północ. Przemoc fizyczna nie bierze się z próżni - podgrzewanie emocji i atakowanie urzędników może prowadzić do bardzo niebezpiecznych skutków - napisał na platformie X Kierwiński.
Zatrzymany to 33-letni mieszkanek Pragi Północ. Jak przekazała Policja, z mężczyzną wykonywane są dalsze czynności procesowe.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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