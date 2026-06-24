Ekstremalne upały w Polsce. Ministerstwo rodziny wzywa PIP do wzmożonych kontroli w firmach

Podczas pilnej narady w MSWiA rząd przeanalizował zagrożenia związane z nadchodzącą falą upałów. Władze postawiły w stan gotowości Straż Pożarną oraz Policję. Służby te będą monitorować bezpieczeństwo nad wodą i reagować na ryzyko pożarów. Resort zdrowia przygotował zalecenia dla obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i dzieci.

Rząd przypomina: jeśli odczuwasz objawy udaru (zawroty głowy, silne pragnienie, osłabienie), natychmiast zadzwoń pod numer 112. Unikaj wysiłku fizycznego między godziną 15 a 18, kiedy temperatura osiąga swoje maksimum.

Masowe kontrole w firmach

Jak podaje Fakt, minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała list do Państwowej Inspekcji Pracy. Szefowa resortu domaga się przeprowadzenia masowych kontroli w polskich firmach. Inspektorzy zweryfikują, czy pracodawcy przestrzegają zasad BHP podczas ekstremalnych temperatur, które w najbliższych dniach mogą zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza.

Co musi zapewnić pracodawca?

Każdy szef ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich podwładnych. Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza ustalone normy, pracodawca musi podjąć konkretne kroki. Woda musi być dostępna w sposób ciągły i w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich zatrudnionych. Woda jest obowiązkowa, gdy temperatura przekracza: 25°C – przy pracach na zewnątrz (np. budowlańcy, kurierzy), 28°C – przy pracach w pomieszczeniach (np. biura, hale).

Inspektorzy skontrolują, czy biura posiadają rolety lub żaluzje ograniczające nagrzewanie się wnętrz. Pracownicy pracujący na zewnątrz muszą mieć dostęp do zacienionego i zadaszonego miejsca na przerwę.

Krótszy dzień pracy bez utraty pensji

Ministerstwo rodziny przypomina, że szef może i powinien reagować na potrzeby załogi. W ramach działań ochronnych pracodawca ma prawo wprowadzić dodatkowe przerwy w ciągu dnia lub skrócić godziny pracy.

Najważniejsza wiadomość dla zatrudnionych: jeśli pracodawca skróci czas pracy z powodu upału, nie ma prawa obniżyć za to wypłaty. Pracownik musi otrzymać pełne wynagrodzenie.

Jak chronić się przed upałem?

Rządowe służby apelują do wszystkich obywateli o rozsądek. Zamykaj okna i zasłaniaj żaluzje w ciągu dnia, otwieraj je dopiero w nocy. Noś lekkie, przewiewne ubrania i nakrycie głowy. Unikaj tłustych potraw i alkoholu. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie. Unikaj szoku termicznego – nie wychodź nagle z klimatyzowanego pomieszczenia na rozgrzane powietrze.