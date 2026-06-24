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Ekstremalne upały w Polsce. Ministerstwo rodziny wzywa PIP do wzmożonych kontroli w firmach

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
dzisiaj, 09:59
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Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Patryk Fajdek, Marta Michalska-Wilk
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, Patryk Fajdek, Marta Michalska-Wilk/PAP Archiwalny
Polska przygotowuje się na falę ekstremalnych upałów. Rząd zwołał pilną naradę, a ministerstwo rodziny zażądało wzmożonych kontroli w zakładach pracy. Inspekcja pracy sprawdzi, czy szefowie zapewniają odpowiednie warunki, w tym dostęp do wody i ochronę przed słońcem. Pracodawcy mogą skrócić czas pracy bez obcinania pensji.

Podczas pilnej narady w MSWiA rząd przeanalizował zagrożenia związane z nadchodzącą falą upałów. Władze postawiły w stan gotowości Straż Pożarną oraz Policję. Służby te będą monitorować bezpieczeństwo nad wodą i reagować na ryzyko pożarów. Resort zdrowia przygotował zalecenia dla obywateli, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów i dzieci.

Rząd przypomina: jeśli odczuwasz objawy udaru (zawroty głowy, silne pragnienie, osłabienie), natychmiast zadzwoń pod numer 112. Unikaj wysiłku fizycznego między godziną 15 a 18, kiedy temperatura osiąga swoje maksimum.

Masowe kontrole w firmach

Jak podaje Fakt, minister rodziny Agnieszka Dziemianowicz-Bąk skierowała list do Państwowej Inspekcji Pracy. Szefowa resortu domaga się przeprowadzenia masowych kontroli w polskich firmach. Inspektorzy zweryfikują, czy pracodawcy przestrzegają zasad BHP podczas ekstremalnych temperatur, które w najbliższych dniach mogą zbliżyć się do 40 stopni Celsjusza.

Co musi zapewnić pracodawca?

Każdy szef ma obowiązek chronić zdrowie i życie swoich podwładnych. Jeśli temperatura w miejscu pracy przekracza ustalone normy, pracodawca musi podjąć konkretne kroki. Woda musi być dostępna w sposób ciągły i w ilości zaspokajającej potrzeby wszystkich zatrudnionych. Woda jest obowiązkowa, gdy temperatura przekracza: 25°C – przy pracach na zewnątrz (np. budowlańcy, kurierzy), 28°C – przy pracach w pomieszczeniach (np. biura, hale).

Inspektorzy skontrolują, czy biura posiadają rolety lub żaluzje ograniczające nagrzewanie się wnętrz. Pracownicy pracujący na zewnątrz muszą mieć dostęp do zacienionego i zadaszonego miejsca na przerwę.

Ekstremalne upały w Polsce. RCB wydało zalecenia
Ekstremalne upały w Polsce. RCB wydało zalecenia

Krótszy dzień pracy bez utraty pensji

Ministerstwo rodziny przypomina, że szef może i powinien reagować na potrzeby załogi. W ramach działań ochronnych pracodawca ma prawo wprowadzić dodatkowe przerwy w ciągu dnia lub skrócić godziny pracy.

Najważniejsza wiadomość dla zatrudnionych: jeśli pracodawca skróci czas pracy z powodu upału, nie ma prawa obniżyć za to wypłaty. Pracownik musi otrzymać pełne wynagrodzenie.

Jak chronić się przed upałem?

Rządowe służby apelują do wszystkich obywateli o rozsądek. Zamykaj okna i zasłaniaj żaluzje w ciągu dnia, otwieraj je dopiero w nocy. Noś lekkie, przewiewne ubrania i nakrycie głowy. Unikaj tłustych potraw i alkoholu. Nie zostawiaj dzieci ani zwierząt w samochodzie. Unikaj szoku termicznego – nie wychodź nagle z klimatyzowanego pomieszczenia na rozgrzane powietrze.

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Źródło Fakt
Tematy: agnieszka dziemianowicz-bąkMSWiAPIPupał
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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