Nawet do 38 st. C w Polsce. Lekarz radzi, jak przetrwać ekstremalne upały

Lekarz wyjaśnił, że odwodnienie to nie tylko niedobór płynów, ale często także zaburzenia elektrolitowe, które mogą wpływać na funkcjonowanie całego organizmu. Może powodować różne niekorzystne skutki – od osłabienia, zawrotów i bólów głowy po kołatanie serca czy powikłania zakrzepowo-zatorowe – powiedział dr Paweł Banaś.

Jak się ubierać w czasie upałów?

Szczególnie narażeni na odwodnienie są seniorzy. Jak wskazał specjalista, u osób starszych osłabione jest odczuwanie pragnienia, przez co łatwiej przeoczyć moment, w którym organizm zaczyna domagać się płynów. Dodatkowym zagrożeniem może być podejmowanie aktywności na zewnątrz w najgorętszych godzinach dnia, bez odpowiedniego nakrycia głowy, lekkiego ubrania czy zapasu wody.

Dr Banaś zwrócił uwagę, że ostrożność powinny zachować także osoby w sile wieku, zwłaszcza jeśli mimo wysokich temperatur kontynuują intensywne treningi lub inne duże obciążenia fizyczne. W jego ocenie w czasie upałów należy zwiększyć ilość przyjmowanych płynów – u osób zdrowych nawet do 3–3,5 litra dziennie, a przy większym wysiłku jeszcze bardziej.

Objawy przegrzania

Wysiłek fizyczny nie powinien być podejmowany w szczycie temperatur, między godz. 10 a 16. Trening, jeśli to możliwe, lepiej przenieść na poranek albo wieczór, kiedy jest chłodniej. To nie jest też dobry moment na rozpoczynanie intensywnej aktywności, jeśli wcześniej organizm nie był do niej przyzwyczajony – zaznaczył lekarz.

Specjalista podkreślił, że reakcja na pierwsze objawy przegrzania zależy od ich nasilenia. W lżejszych przypadkach, takich jak skurcze cieplne czy osłabienie, pomocne może być przeniesienie osoby do chłodniejszego miejsca, stopniowe nawadnianie oraz schładzanie organizmu, np. przez zraszanie chłodną wodą. Jeśli jednak pojawiają się zaburzenia świadomości, może to świadczyć o udarze cieplnym, który wymaga pilnej pomocy medycznej.

Nawet do 38 st. w Polsce

Lekarz przypomniał, że podczas upałów podstawowe znaczenie mają regularne picie wody, unikanie wysiłku w najgorętszych godzinach dnia, noszenie lekkiej, jasnej odzieży oraz nakrycia głowy. Szczególną uwagę należy zwracać na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore, ale – jak podkreślił dr Banaś – wysokie temperatury mogą być niebezpieczne również dla osób dotąd zdrowych.

Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej przekazał, że w środę będzie słonecznie. Temperatura maksymalna nad morzem wyniesie około 20 st. C, na północnym wschodzie – 23 st. C. Na przeważającym obszarze temperatura od 25 do 28 st. C. Najcieplej będzie na ziemi lubuskiej, w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, gdzie termometry pokażą nawet około 30 st. C. Wiatr słaby, z północnego zachodu. W weekend fala upałów ma się nasilić – termometry mogą wskazać w niektórych miejscach 36 st. C, a w niedzielę do 38 st. C.