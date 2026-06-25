Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Są ranni, trwa akcja służb

Do poważnego zdarzenia w ruchu kolejowym doszło w czwartek tuż po godzinie 18:00 w gminie Białośliwie (woj. wielkopolskie). Pociąg Intercity zderzył się z pociągiem regionalnym. Siła uderzenia spowodowała, że część wagonów wypadła z torowiska - informuje "Polsat News".

Informację o wypadku potwierdził asp. mgr Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu zaraz po godzinie 18:00 i natychmiast skierowały na miejsce odpowiednie zastępy ratunkowe.

Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia

Obecnie na miejscu wypadku pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczają wrakowisko i sprawdzają stan techniczny pociągów. Wkrótce do akcji dołączą kolejne jednostki, które wesprą prowadzone działania.

W wyniku zderzenia dwie osoby odniosły obrażenia. Ratownicy medyczni udzielają im niezbędnej pomocy. Służby nie informują o ofiarach śmiertelnych, ani o kolejnych rannych osobach.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia prowadzą czynności wyjaśniające. Strażacy ustalają obecnie dokładną liczbę pasażerów, którzy podróżowali oboma składami w momencie kolizji.