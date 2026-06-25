Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Są ranni, trwa akcja służb

Do poważnego zdarzenia w ruchu kolejowym doszło w czwartek tuż po godzinie 18:00 w gminie Białośliwie (woj. wielkopolskie). Pociąg Intercity zderzył się z pociągiem regionalnym. Siła uderzenia spowodowała, że część wagonów wypadła z torowiska - informuje "Polsat News".
Informację o wypadku potwierdził asp. mgr Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu zaraz po godzinie 18:00 i natychmiast skierowały na miejsce odpowiednie zastępy ratunkowe.
Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia
Obecnie na miejscu wypadku pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczają wrakowisko i sprawdzają stan techniczny pociągów. Wkrótce do akcji dołączą kolejne jednostki, które wesprą prowadzone działania.
W wyniku zderzenia dwie osoby odniosły obrażenia. Ratownicy medyczni udzielają im niezbędnej pomocy. Służby nie informują o ofiarach śmiertelnych, ani o kolejnych rannych osobach.
Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia prowadzą czynności wyjaśniające. Strażacy ustalają obecnie dokładną liczbę pasażerów, którzy podróżowali oboma składami w momencie kolizji.
Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.