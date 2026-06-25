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Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Są ranni, trwa akcja służb

oprac. Olga SkórkoDziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl.
19 minut temu
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Policja, wypadek, straż pożarna, radiowóz, trasa
Zderzenie pociągów w Wielkopolsce. Są ranni, trwa akcja służb/ShutterStock
W gminie Białośliwie w województwie wielkopolskim doszło do groźnego wypadku kolejowego. Pociąg Intercity zderzył się ze składem regionalnym, co doprowadziło do częściowego wykolejenia obu maszyn. Na miejscu pracują jednostki straży pożarnej, które udzielają pomocy dwóm poszkodowanym osobom. Służby sprawdzają liczbę pasażerów oraz zabezpieczają teren katastrofy.

Do poważnego zdarzenia w ruchu kolejowym doszło w czwartek tuż po godzinie 18:00 w gminie Białośliwie (woj. wielkopolskie). Pociąg Intercity zderzył się z pociągiem regionalnym. Siła uderzenia spowodowała, że część wagonów wypadła z torowiska - informuje "Polsat News".

Informację o wypadku potwierdził asp. mgr Martin Halasz, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Służby otrzymały zgłoszenie o zdarzeniu zaraz po godzinie 18:00 i natychmiast skierowały na miejsce odpowiednie zastępy ratunkowe.

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Akcja ratunkowa na miejscu zdarzenia

Obecnie na miejscu wypadku pracuje sześć zastępów straży pożarnej. Ratownicy zabezpieczają wrakowisko i sprawdzają stan techniczny pociągów. Wkrótce do akcji dołączą kolejne jednostki, które wesprą prowadzone działania.

W wyniku zderzenia dwie osoby odniosły obrażenia. Ratownicy medyczni udzielają im niezbędnej pomocy. Służby nie informują o ofiarach śmiertelnych, ani o kolejnych rannych osobach.

Funkcjonariusze pracujący na miejscu zdarzenia prowadzą czynności wyjaśniające. Strażacy ustalają obecnie dokładną liczbę pasażerów, którzy podróżowali oboma składami w momencie kolizji.

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Źródło Polsat News
Tematy: pociągizderzenieWielkopolska
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oprac. Olga Skórko

Olga Skórko, dziennikarka, redaktorka, wydawczyni Dziennik.pl. Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z marką INFOR związana od 2019 r. Pracę rozpoczynała w serwisie Dziennik zajmując się głównie poszukiwaniem i opisywaniem wiadomości z kraju i świata. Wcześniej współpracowała m.in. z Radiem ZET. Aktualnie wydawca serwisu Dziennik.pl.

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