Zderzeniu aut na wyjeździe z Warszawy

Do wypadku na trasie S7, na fragmencie łączącym Salomeę z Wolicą, doszło w godzinach przedpołudniowych.

Dwa wozy straży pożarnej właśnie całkowicie zablokowały wjazd na obwodnicę przy węźle Opacz - poinformował redakcję jeden z kierowców. Dodał, że niedostępne były wszystkie cztery pasy ruchu, więc również te prowadzące w kierunku Janek.

Zderzenie dwóch aut

Portal opisuje, że w zdarzeniu brały udział dwa pojazdy. "Jeden z nich stoi na lewym pasie jezdni i ma uszkodzony bok, drugi z rozbitym przodem znajduje się na pasie awaryjnym" - podano.

W komunikacie dla redakcji młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji poinformował, że zderzenie zostało zakwalifikowane jako kolizja. Kierujący byli trzeźwi, posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami, nikt nie został poszkodowany - powiedział.