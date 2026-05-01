Prezydent Nawrocki chce nowej konstytucji. "Rozpoczynamy proces"

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:35
Karol Nawrocki
Prezydent chce nowej konstytucji. "Rozpoczynamy proces"
"W Święto Narodowe Trzeciego Maja zostaną powołani pierwsi członkowie Rady ds. nowej Konstytucji przy Prezydencie RP" - zapowiedział w piątek rano rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Wyjaśnił, że na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej gremium będzie miało czas do końca prezydentury Karola Nawrockiego.

W niedzielę prezydent Nawrocki weźmie udział w obchodach z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak poinformował rzecznik prezydenta w rozmowie w Polsat News, prezydent będzie uczestniczył m.in. w mszy w Archikatedrze św. Jana oraz w uroczystościach na Zamku Królewskim: wręczenia Orderów Orła Białego oraz powołania kolejnej rady przy prezydencie.

W Święto Konstytucji 3 Maja rozpoczynamy proces tworzenia Rady do spraw nowej Konstytucji. Tego dnia zostaną powołani pierwsi członkowie tej rady - zapowiedział Leśkiewicz.

Wyjaśnił, że wedle propozycji w składzie gremium mają znaleźć się przedstawiciele klubów i kół poselskich (po dwie osoby z każdego klubu i po jednej z każdego koła), szereg ekspertów oraz osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji”.

Nawrocki: Mogę powiedzieć ministrowi Żurkowi, że osobiście odpowiadam za wszystkie moje decyzje

Celem zespołu będzie wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w swoim pierwszym po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta orędziu, w sierpniu ub.r.

To nie będą spotkania przy kawie i ciasteczkach, a konkretna, merytoryczna praca. Dlatego (prezydent ) zaprasza przedstawicieli klubów i kół poselskich, no bo to jest przecież decyzja o charakterze politycznym. Konstytucja jest oczywiście najważniejszym aktem, ustawą zasadniczą, ale musi być wypracowana w ramach pewnego konsensusu politycznego - ocenił minister.

"Otwarcie puszki Pandory"

Zapytany, czy w Pałacu Prezydenckim nie ma obaw, że zebranie różnych ekspertów, polityków i konstytucjonalistów, którzy mają różne opinie i wizje systemu politycznego, będzie swoistym otwarciem puszki Pandory, odpowiedział, że na tym polega istota praworządności i transparentnego procesu tworzenia ustawy zasadniczej - najważniejszego aktu prawnego dla wszystkich Polaków.

Właśnie o to chodzi, żeby się ścierały różne poglądy, różne opinie. Na początek burza mózgów, wypracowanie wspólnego projektu, który zostanie potem, oczywiście, formalnie procedowany przez polski parlament, zgodnie z zasadami. Referendum jeszcze jest potrzebne - to wszystko to są rzeczy, które są wpisane w ten kalendarz pracy - wytłumaczył.

Wedle zapowiedzi Leśkiewicza prace nad nową konstytucją mają zostać zakończone do końca prezydentury Karola Nawrockiego.

Poza Radą ds. nowej Konstytucji w najbliższych dniach prezydent Nawrocki powoła jeszcze jedno gremium: Radę ds. Polonii i Polaków za granicą.

Przy prezydencie działa obecnie czternaście rad, które stanowią szerokie gremia konsultacyjno–doradcze, oparte na zewnętrznych ekspertach.

Źródło PAP
