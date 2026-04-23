Poseł Łukasz Litewka zginął w wypadku. Działał na rzecz słabych i chorych, kochali go

Beata Zatońska
wczoraj, 17:54
Łukasz Litewka
Poseł Łukasz Litewka był zaangażowanym działaczem społecznym/PAP
Polskę obiegła smutna wiadomość. W wypadku poniósł śmierć poseł Lewicy Łukasz Litewka. 36-letni polityk był niezwykle skutecznym i wrażliwym działaczem społecznym. Pomógł wielu ludziom.

Według na razie nieoficjalnych informacji, poseł miał jechać rowerem ulicą między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem, gdy doszło do zderzenia z samochodem. Kierowca auta miał zasłabnąć za kierownicą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, którym jechał Łukasz Litewka. Polityk zginął na miejscu. Miał 36 lat.

Tragiczny wypadek na Śląsku. Nie żyje poseł Łukasz Litewka
#TeamLitewka pomagał ludziom

Łukasz Litewka był nie tylko politykiem. Był również samorządowcem i działaczem społecznym. W 2023 roku startował z ostatniego miejsca na liście wyborczej i zdobył rekordową liczbę głosów. Stworzył fundację #TeamLitewka, zjednoczył wokół siebie społeczność internetową, która aktywnie pomagała chorym, seniorom i osobom w kryzysie. Profil fundacji w mediach społecznościowych obserwowało ponad 840 tys. osób. W Sejmie Łukasz Litewka angażował się w pracę komisji, które zajmują się polityką społeczną oraz ochroną zwierząt. W Sejmie Łukasz Litewka zasiadał w komisjach: Polityki Społecznej i Rodziny, Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Nadzwyczajna do spraw ochrony zwierząt, do Spraw Unii Europejskiej. Należał także Zespołów parlamentarnych ds. Ochrony Praw Zwierząt, ds. Spółdzielczości Mieszkaniowej, ds. Zagłębia Dąbrowskiego, ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży oraz parlamentarnego Zespołu Sportowego.

Politycy o Łukaszu Litewce. "Zostawił po sobie tyle dobra"

"Zostawił po sobie tyle dobra, tyle łez zamienił w radość (...) Nie ma słów. Nie ma słów…" - tak o tragicznie zmarłym Łukaszu Litewce napisał Szymon Hołownia. "Na zawsze pozostanie w mojej pamięci, jako przyjaciel, społecznik, dobry człowiek" - przekazał wicepremier z Nowej Lewicy Krzysztof Gawkowski. Politycy z różnych ugrupowań żegnają posła Łukasza Litewkę, który w czwartek zginął w wypadku. "Łukasz miał serce na dłoni, przyciągał dobro, pomagał ludziom i zwierzętom. Życie jest cholernie, cholernie niesprawiedliwe… Zrobimy wszystko, żeby dziedzictwo Łukasza było kontynuowane i nadal będziemy walczyć o sprawy, o które on walczył. Łukaszu, nie zapomnimy Cię nigdy!" - napisała Anna Maria Żukowska.

"Życie jest niesprawiedliwe. Kochamy Cię"

Na oficjalnym facebookowym koncie posła Litewki pojawił się żegnający go wpis. "Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy…. Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze" - napisano. "Dziękujemy Łukasz za wszystko. Życie jest niesprawiedliwe, Ty o tym wiedziałeś doskonale. Walczyłeś o innych, szkoda, że nie miałeś szansy zawalczyć o siebie… Kochamy Cię" - przekazano.

Na informację o śmierci posła, zareagował minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Tragiczna wiadomość o śmierci Posła Łukasza Litewki. Najszczersze wyrazy współczucia rodzinie i najbliższym" - napisał. Łukasza Litewkę żegnają też posłowie opozycji. "Odszedł człowiek młody, pełen energii i zaangażowania, który – niezależnie od politycznych różnic – potrafił dostrzegać ludzkie problemy i nieść pomoc tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Pozostanie w pamięci wielu jako społecznik wrażliwy na krzywdę innych" - napisał kandydat na premiera Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Czarnek. Zmarłego pożegnał były premier Mateusz Morawiecki. "Nie żyje poseł Łukasz Litewka. Życzliwy, zawsze uśmiechnięty i uczynny człowiek. Wyrazy współczucia dla Rodziny i znajomych" - przekazał w mediach społecznościowych.

Premier i prezydent złożyli kondolencje po śmierci Łukasza Litewki

"Nie żyje Łukasz Litewka. Zapamiętamy go jako człowieka o wielkim sercu, który z odwagą poświęcał się pomaganiu ludziom i zwierzętom" - napisał premier Donald Tusk o tragicznie zmarłym pośle Lewicy. "Rodzinie i bliskim składam wyrazy współczucia" - dodał.

Kondolencje złożył również prezydent RP Karol Nawrocki. "Z wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci posła Łukasza Litewki. Był zaangażowanym samorządowcem i parlamentarzystą, oddanym sprawom lokalnej społeczności oraz działalności społecznej. Będzie nam brakowało jego wielkiego serca i troski o dobro wspólne. Rodzinie i Bliskim Zmarłego składam wyrazy głębokiego współczucia. Niech spoczywa w pokoju" - napisał Karol Nawrocki.

