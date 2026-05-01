Rosyjskie drony uderzyły w Odessę i Charków. Kijów odpowiedział atakiem na rosyjski port

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 08:53
Rosyjskie drony uderzyły w Odessę i Charków
Rosyjskie drony uderzyły w Odessę i Charków/Shutterstock
Rosyjskie drony po raz kolejny zaatakowały cele cywilne w obwodzie odeskim Ukrainy, dwie osoby zostały ranne, uszkodzono infrastrukturę portową – podały władze lokalne w piątek. Wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę 210 dronami, 190 zestrzelono - przekazały siły powietrzne.

Rosyjskie drony zaatakowały obwód odeski

W Odessie rosyjskie drony uszkodziły dwa wielopiętrowe bloki, niszcząc mieszkania i powodując pożary - napisał w mediach społecznościowych Ołeh Kiper, szef administracji wojskowej obwodu odeskiego. Dodał, że poszkodowanym udzielana jest wszelka niezbędną pomoc.

Ukraina ostrzega Izrael. Chodzi o cichą współpracę z Rosją

Siły Powietrzne Ukrainy poinformowały, że armia rosyjska zaatakowała od czwartkowego wieczoru do piątkowego poranka Ukrainę 210 dronami. Użyto bezzałogowców Shahed, Gerbera, Itałmas oraz innych typów dronów. Obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 190 dronów na północy, południu i wschodzie kraju.

Odnotowano trafienia 20 dronów bojowych w 14 lokalizacjach, a także szczątki zestrzelonych dronów w 10 miejscach.

Zaatakowano Charków

Rosyjskie drony zaatakowały pięć dzielnic Charkowa, są ranni, atak spowodował też zniszczenia – poinformował burmistrz tego miasta Ihor Terechow.

Szef dniepropietrowskiej obwodowej administracji wojskowej Ołeksandr Hanża podał, że rosyjska armia przeprowadziła około 20 ataków na trzy rejony obwodu dniepropietrowskiego, w wyniku których jedna osoba odniosła obrażenia.

Ukraina odpowiedziała na atak

Nowy atak ukraińskich dronów na rosyjski port Tuapse nad Morzem Czarnym, czwarty w ciągu ostatniego tygodnia, wywołał pożar w terminalu morskim portu, ale nikt nie został ranny, poinformowali lokalni urzędnicy, przekazał w piątek Reuters.

"W Tuapse, w wyniku ataku przeprowadzonego przez władze w Kijowie, na terenie terminalu morskiego wybuchł pożar,na miejscu pracują ekipy ratunkowe” – poinformowały w Telegramie władze wojskowe obwodu krasnodarskiego.

Położone w Kraju Krasnodarskim port i rafineria ropy naftowej w Tuapse należą do państwowego koncernu Rosnieft. Jest to jedyna rosyjska rafineria nad Morzem Czarnym.

W ubiegłym tygodniu, 20 kwietnia, obiekt ten został zaatakowany przez ukraińskie drony, co spowodowało m.in. wyciek ropy, pożar, który trwał przez cztery dni oraz opady deszczu zanieczyszczonego ropą naftową. W poniedziałek ukraińska armia potwierdziła, że w wyniku tej operacji zniszczono 24 zbiorniki, a cztery kolejne zostały uszkodzone.

Wcześniejsze uderzenia Kijowa na rafinerię w Tuapse, przeprowadzone 16 kwietnia, skutkowały tymczasowym wstrzymaniem pracy obiektu, który większość swojej produkcji sprzedaje na eksport.

Potencjał przetwórczy rafinerii to około 10-12 mln ton ropy naftowej rocznie, co przekłada się na około 240 tys. baryłek dziennie. Sam zakład należy do jednego z największych tego typu obiektów w Rosji i służy głównie do produkowania benzyny, oleju napędowego, nafty, mazutu oraz surowców dla przemysłu petrochemicznego. Rafineria w Tuapse jest kluczowym dostawcą paliw dla rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

Źródło PAP
W tych krajach Rosja rekrutuje najemników do armii walczącej w Ukrainie
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraRosyjskie drony uderzyły w Odessę i Charków. Kijów odpowiedział atakiem na rosyjski port »
Mistrzowski quiz wiedzy o czasach PRL. 10/10 zdobędą tylko urodzeni przed 1989 rokiem
