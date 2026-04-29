Zakupy w majówkę. Zakaz handlu w piątek i niedzielę, a czy sobota 2.05.2026 maja jest handlowa i sklepy będą otwarte

Zbigniew Biskupski
dzisiaj, 05:20
Zakupy w długi weekend majowy: wszystko co trzeba wiedzieć o pracy handlu
Pierwsza majówka 2026 coraz bliżej. Choć w tym roku kalendarz świąt majowych nie daje wielkiego pola to wydłużenia weekendowego wypoczynku, to jednak nawet trzy dni pod rząd mogą stwarzać pewne problemy logistyczne dla wielu rodzin. Jednym z nich jest zrobienie zakupów.

Biorąc nawet poprawkę na to, że niepewna pogoda nie zachęca do zapraszania gości i organizowania imprez towarzyskich na świeżym powietrzu, zaś duże zakupy robione zwykle pod kątem potrzeb na bieżący tydzień można zaplanować na poniedziałek 4 maja, praktycznie każda rodzina potrzebuje w okresie piątek-niedziela 1-3 maja choć raz odwiedzić sklepy. Kiedy, gdzie i jakie będą otwarte w pierwszą tegoroczną majówkę?

Piątek 01.05.2026: które sklepy otwarte, gdzie można zrobić zakupy

Piątek zaczyna weekend i jako Święto Pracy jest dniem ustawowo wolnym. To również determinuje pracę handlu. Handlowcy mają zagwarantowane wolne na zasadach analogicznych jak w niedzielę, w którą obowiązuje zakaz handlu.
Oznacza to, że zamknięte będą wszystkie duże sklepy, które zazwyczaj wybieramy jako miejsce dużych zakupów – ze względu na największy wybór towarów, dobre ceny i zazwyczaj najpowszechniejsze promocje.

Kto w piątek 1 maja musi zrobić zakupy, ten powinien udać się do małego sklepu osiedlowego, a z sieciowych praktycznie tylko do tych, które funkcjonują pod logo Żabki. W niedziele i dni objęte zakazem handlu nie zatrudniają one pracowników a obsługą klientów zajmują się w nich właściciele i ewentualnie członkowie ich rodzin, mogą więc one prowadzić sprzedaż bez żadnych ograniczeń czasowych.

Piątek 1 maja jest też na liście 11 świąt, w które są dniami wolnymi mocą bezpośrednio przepisów kodeksu pracy. Tego dnia więc nie można liczyć na dostawę ze sklepu internetowego nawet tych sieci, które dostarczają zwykle zakupy przez kurierów także w niedziele objęte zakazem handlu.

Sobota handlowa 2.05.2026? Gdzie można zrobić zakupy, które sklepy otwarte i w jakich godzinach

Sobota 2 maja, w samym środku długiego weekendu jest dla handlu normalnym dniem pracy. Oznacza to, że wszystkie sklepy, w tym także te najpopularniejsze wśród osób planujących duże zakupy, jak z sieci Lidl, Biedronka, Stokrotka, Dino czy Carrefour i Auchan – są otwarte jak zwykle w każdą inną sobotę i inny dzień roboczy.
W większości sklepów Lidla np. można więc zakupy zrobić od godziny szóstej rano aż do dwudziestej trzeciej.

Niedziela 03.05.2026 – wiadomo święto, ale czy niedziela handlowa

W niedzielę mamy sytuację identyczną jak w piątek – to jedno ze świąt uznawanych mocą kodeksu pracy za ustawowo wolne od pracy, kwalifikacja z tytułu niedzieli handlowej lub objętej zakazem handlu mocą specjalnych przepisów specjalnej ustawy dotyczącej handlu, ma więc drugorzędne znaczenie.
Zakupy w tę niedzielę możliwe są więc tylko w małych sklepach nie zatrudniających pracowników oraz wyjątkowo np. na stacjach benzynowych, dworcach kolejowych i autobusowych czy portach lotniczych.
Najbardziej pewnym miejscem na zakupy są w tę niedzielę jak zwykle w takie dni sklepy sieci Żabka. Tym bardziej, że czynne są one w większości mimo święta od wczesnych godzin porannych do późnych wieczornych.

