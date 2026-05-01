1 maja to święto a to oznacza, że tego dnia sklepy są zamknięte. W tym roku wypada ono w piątek. W zwykłe dni to dzień handlowy, ale tym razem w żadnym ze sklepów dużych sieci a także mniejszych punktach nie zrobimy zakupów.

Ratunkiem, jak co roku, są sklepy sieci Żabka. To w nich zrobimy zakupy w te dni, w które inne sklepy nie pracują. Sieć Żabka otwiera swoje sklepy m.in. w święta Bożego Narodzenia czy Wielkanoc. W dni świąteczne pozostałe punkty, w których można zrobić zakupy oraz duże sieci handlowe są zamknięte.

Czy sklepy sieci Żabka będą otwarte 1 maja?

Godziny otwarcia sklepów sieci Żabka w dni wolne od pracy ustalają franczyzobiorcy, czyli właściciele poszczególnych punktów. Tak było podczas tegorocznej Wielkanocy. Sklepy sieci Żabka w Wielką Sobotę działały do godz. 14 albo 16, a w Wielkanoc oraz Poniedziałek Wielkanocny zazwyczaj były otwarte m.in. w godzinach 10-20 czy 11-21.

W tych dniach obowiązują te same zasady działalności, jak w niedziele objęte ograniczeniami handlu. Większość sklepów Żabka pracuje w dni objęte ograniczeniami, korzystając z wyłączenia dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż osobiście i na własny rachunek. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych placówkach i w aplikacji Żappka. Także na stronie www.zabka.pl będzie można sprawdzić, czy dany sklep będzie otwarty - brzmi treść komunikatu biura prasowego Żabka Polska wysyłana przed dniami świątecznymi.

W jakich godzinach będą otwarte sklepy sieci Żabka 1 maja?

Z informacji, jakie można znaleźć w sieci lub na drzwiach sklepów wynika, że większość sklepów sieci Żabka będzie 1 maja otwarta. Czas otwarcia może być krótszy niż ma to miejsce na co dzień. Warto sprawdzić to osobiście na wywieszonych na drzwiach kartkach z informacją o godzinach otwarcia sklepów. Można to również sprawdzić we wspomnianej aplikacji.

Sprawdziliśmy, że 1 maja wiele sklepów sieci Żabka w Warszawie będzie otwarta. Zakupy zrobimy w godzinach takich jak: