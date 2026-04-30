MON szykuje się do wojny i ataku Rosji. "Rekrutujemy, szkolimy, modernizujemy armię"

Beata Zatońska
dzisiaj, 10:01
Zalewski
Wiceminister MON nie pozostawia złudzeń, jeśli chodzi o możliwy atak Rosji/Agencja Gazeta
Nie jest bezpiecznie. Premier Donald Tusk mówił o możliwym ataku Rosji na kraje NATO. "Ministerstwo obrony narodowej szykuje się do wojny" - powiedział wiceszef MON Paweł Zalewski. Jak podkreśla, jeśli zaatakowane zostaną państwa bałtyckie, to "w interesie Polski będzie zareagować".

Zdaniem premiera Donalda Tuska Rosja przygotowuje się do ataku na NATO. "To naprawdę poważna sprawa. Mam na myśli perspektywę krótkoterminową" - powiedział szef polskiego rządu w rozmowie opublikowanej przez "Financial Times".

"Rosjanie przygotowują się do agresji"

"Jest wiele znaków na niebie i na ziemi, i to nie jest jakaś głęboka tajemnica, że Rosjanie logistycznie przygotowują się albo do prowokacji, albo do jakichś agresywnych kroków. Tutaj szczególnie narażone są kraje bałtyckie. Mówię o krótkiej perspektywie, bo nie możemy być zaskoczeni, bo nie mamy żadnej gwarancji, że to się nie zdarzy za kilka miesięcy" - dodał premier podczas szczytu UE na Cyprze.

Putin nie ukrywa swoich celów

"Już w 2021 roku prezydent Putin w oficjalnych dokumentach wysłanych do USA, do NATO, żądał wycofania się NATO z terenów, które zostały przyłączone do Sojuszu w 1999 roku i później. Chodzi nie tylko o państwa bałtyckie, ale także o Polskę" - powiedział w Polsat News wiceszef MON Paweł Zalewski

"Putin się zbroi" 

"Jeżeli wiemy, że Putin się zbroi, że przygotowuje się logistycznie, a wiem też, że Amerykanie są zajęci w Iranie i ich magazyny amunicji się kurczą, to możemy sobie wyobrazić, że jest jakaś przestrzeń, którą Rosjanie mogą dostrzegać, jakieś okno możliwości - wyjaśnił. Paweł Zalewski zapewnił, że "ministerstwo obrony narodowej szykuje się do wojny". "Kupujemy sprzęt, prowadzimy gigantyczną modernizację polskich sił zbrojnych, rekrutujemy i szkolimy żołnierzy, tworzymy możliwości dla przeszkolenia cywili" - powiedział wiceminister. "Jesteśmy gotowi na tym poziomie, na jakim atak może nastąpić" - dodał.  

