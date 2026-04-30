Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak głosowaliby dziś Polacy. Dwie partie z koalicji rządzącej poza Sejmem [SONDAŻ]

Beata Zatońska
dzisiaj, 07:27
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
sejm
Rządząca koalicja może mieć powody do obaw/PAP
Wybory do Sejmu zaplanowane są na 2027 r. Jak wyglądałyby wyniki wyborów, gdyby odbyły się teraz? Koalicja Obywatelska i Lewica zdobyłyby razem około 228 mandatów, o trzy za mało, by samodzielnie rządzić - wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.

Jak wynika z sondażu, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu z połowy kwietnia. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 24,5 proc. badanych (to wzrost o 0,8 p.p.).

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu nie są dobre dla prezydenta

Konfederacja i Lewica poza podium

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., która zaliczyła spadek o 1,6 p.p. Czwarta lokata przypadła Lewicy, którą popiera 8,5 proc. wyborców (po symbolicznym wzroście o 0,5 p.p.). Zaś Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 p.p.) i również weszłaby do Sejmu.

Te partie pożegnałyby się z Sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL (z poparciem 4,6 proc.), Partia Razem (z poparciem 3,8 proc.) oraz Polska 2050 (z poparciem 1,1 proc.). Grupa osób niezdecydowanych wynosi 6,3 proc.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: sejmsondażpolityka
Powiązane
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj