Tak głosowaliby dziś Polacy. Dwie partie z koalicji rządzącej poza Sejmem [SONDAŻ]

Jak wynika z sondażu, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem 31,8 proc. respondentów, co oznacza wzrost o 1,3 punktu procentowego w porównaniu do poprzedniego sondażu z połowy kwietnia. Na drugim miejscu plasuje się Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddałoby 24,5 proc. badanych (to wzrost o 0,8 p.p.).

Konfederacja i Lewica poza podium

Podium zamyka Konfederacja z wynikiem 12,6 proc., która zaliczyła spadek o 1,6 p.p. Czwarta lokata przypadła Lewicy, którą popiera 8,5 proc. wyborców (po symbolicznym wzroście o 0,5 p.p.). Zaś Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna uzyskała 6,8 proc. poparcia (to oznacza spadek o 1,6 p.p.) i również weszłaby do Sejmu.

Te partie pożegnałyby się z Sejmem

Poniżej progu wyborczego znalazły się: PSL (z poparciem 4,6 proc.), Partia Razem (z poparciem 3,8 proc.) oraz Polska 2050 (z poparciem 1,1 proc.). Grupa osób niezdecydowanych wynosi 6,3 proc.