Sikorski podziękował szefowi irańskiej dyplomacji. Rozmawiał z nim przez telefon

Polska ambasada w Teheranie pozostaje otwarta

Sikorski, który przebywa obecnie z wizytą w Algierii, na X podziękował szefowi irańskiej dyplomacji za "dobrą rozmowę". Ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie Cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi. Nasza dyplomacja działa - pomimo trudnej sytuacji, nasza ambasada w Teheranie pozostaje otwarta - podkreślił szef polskiego MSZ.

Dziękuję @araghchi za dobrą rozmowę. Ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie Cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi. Nasza dyplomacja działa - pomimo trudnej sytuacji, nasza ambasada @PLinIran w Teheranie pozostaje otwarta. pic.twitter.com/iNYP4Hc4y1 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) April 29, 2026

Ruch w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu naftowego do Azji, jest praktycznie wstrzymany, odkąd 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie.

Iran zablokował cieśninę Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został przedłużony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że Trump nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni.