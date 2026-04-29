Sikorski podziękował szefowi irańskiej dyplomacji. Rozmawiał z nim przez telefon

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 18:53
Radosław Sikorski odbył rozmowę ze swoim irańskim odpowiednikiem. Minister spraw zagranicznych kontaktował się z Abbasem Aragczim telefonicznie. Szef polskiej dyplomacji poinformował na platformie X po tej rozmowie, że ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie Cieśniny Ormuz są dla naszego kraju kwestiami priorytetowymi.

Polska ambasada w Teheranie pozostaje otwarta

Sikorski, który przebywa obecnie z wizytą w Algierii, na X podziękował szefowi irańskiej dyplomacji za "dobrą rozmowę". Ochrona cywilów, dążenie do pokoju w regionie oraz otwarcie Cieśniny Ormuz są dla Polski kwestiami priorytetowymi. Nasza dyplomacja działa - pomimo trudnej sytuacji, nasza ambasada w Teheranie pozostaje otwarta - podkreślił szef polskiego MSZ.

Ruch w cieśninie Ormuz, która jest kluczowym szlakiem transportu naftowego do Azji, jest praktycznie wstrzymany, odkąd 28 lutego USA i Izrael rozpoczęły naloty na cele w Iranie.

Iran zablokował cieśninę Ormuz

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego od nalotów Izraela i USA na Iran. Teheran odpowiedział atakami zarówno na Izrael, jak i na arabskie państwa regionu Zatoki Perskiej, w tym na położone tam amerykańskie bazy wojskowe i obiekty cywilne, takie jak lotniska i instalacje petrochemiczne. Iran zablokował również swobodną żeglugę przez cieśninę Ormuz, wstrzymując tym samym eksport ropy naftowej z Bliskiego Wschodu.

Przelot Ficy do Rosji. Polska podjęła decyzję? Zaskakujące słowa Sikorskiego

Od 8 kwietnia w wojnie obowiązuje rozejm, który został przedłużony w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa. Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt podkreśliła, że Trump nie wyznaczył daty końca zawieszenia broni.

Źródło PAP
