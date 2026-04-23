Sikorski we Włoszech: W Polsce doświadczamy oszalałego nacjonalizmu

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 06:30
Radosław Sikorski podczas środowego spotkania ze studentami dziennikarstwa na uniwersytecie Luiss w Rzymie mówił im, że im bliżej jest się Rosji, tym większy trzeba mieć budżet obronny. Podkreślił także, że w Polsce cały czas aktywna jest rosyjska propaganda. Mówił młodzieży też o tym, że w Polsce "doświadczamy oszalałego nacjonalizmu".

W czasie rozmowy ze studentami rzymskiej uczelni Radosław Sikorski stwierdził, że w Polsce rosyjska propaganda aktywna jest "w każdej godzinie, każdego dnia".

Sikorski: Rosja chce zniszczyć Unię Europejską

Rosyjska propaganda nie oczekuje, że pokocha się Rosję. Oni chcą przekonać, że wszyscy są tak źli, jak oni. I chcą zniszczyć Unię Europejską – powiedział polski wicepremier.

Sikorski: Im bliżej Rosji, tym większy musisz mieć budżet

Nawiązując do kwestii wydatków na obronność wyjaśnił: Im bliżej jesteś Rosji, tym większy musisz mieć budżet obronny.

Wy macie szczęście — powiedział włoskim studentom.

Sikorski: W Polsce doświadczamy oszalałego nacjonalizmu

Pytany był również o incydent z wtorku, gdy znany komentator rosyjskiej telewizji państwowej Władimir Sołowjow obrzucił wulgarnymi obelgami premier Włoch Giorgię Meloni. Sikorski przypomniał, że poprzedni włoski rząd skonfiskował w ramach sankcji wielką willę Sołowjowa nad jeziorem Como. To jest coś, czego on nigdy nie wybaczy włoskiemu rządowi i teraz wylewa swoją frustrację na Giorgię Meloni – ocenił.

My w Polsce doświadczamy tego oszalałego nacjonalizmu – mówił młodzieży. Ocenił również, że jeśli kogoś obraża ktoś zły – "bad guy" – to jest to powód do dumy.

Źródło PAP
Tematy: Radosław SikorskiRosjawłochyGiorgia Meloni
Powiązane
pieniądze, banknoty, emerytura
Emerytura wyższa niż pensja. Wszystko dzięki jednemu zapisowi w prawie
Tajne dokumenty
Niemcy: Amerykanie ukrywają bardzo ważne informacje o wojnie
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Niemcy pomagają nam bardziej niż wszyscy inni
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu
Podlej borówkę tym domowym roztworem już w kwietniu. Latem krzaki będą uginać się od owoców
Osoba trzymająca smartfon i robiąca zdjęcie samochodu Lexus UX na parkingu, kontrola abonamentu RTV w aucie, dokumentowanie radia w samochodzie przez szybę
24 kwietnia kontrolerzy zaczną robić zdjęcia. To będzie czarny piątek dla kierowców
Nowa Skoda Epiq
Nowa Skoda to trzęsienie ziemi. Jest ładna, szybka i wygodna. Jaka cena?
Przód nowej Mazdy CX-6e w kolorze fioletowym, z bliska widoczne nowoczesne reflektory LED i podświetlany grill, premiera Poznań Motor Show
Nowa Mazda znika w ciemno. Jest elegancka, szybka i wygodna. Cena hitem
Nowa Skoda Superb Liftback z hybrydą plug-in 268 KM
Nowa Skoda już w Polsce. Tak wygląda czeska rakieta 1.5 TSI. Ile kosztuje?
African,Girl,School,Student,E,Learning,Distance,Training,Course,Study
Ministerstwo przygotowuje szkoły do lekcji zdalnych. Wydano komunikat
