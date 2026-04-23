Sikorski we Włoszech: W Polsce doświadczamy oszalałego nacjonalizmu

W czasie rozmowy ze studentami rzymskiej uczelni Radosław Sikorski stwierdził, że w Polsce rosyjska propaganda aktywna jest "w każdej godzinie, każdego dnia".

Sikorski: Rosja chce zniszczyć Unię Europejską

Rosyjska propaganda nie oczekuje, że pokocha się Rosję. Oni chcą przekonać, że wszyscy są tak źli, jak oni. I chcą zniszczyć Unię Europejską – powiedział polski wicepremier.

Sikorski: Im bliżej Rosji, tym większy musisz mieć budżet

Nawiązując do kwestii wydatków na obronność wyjaśnił: Im bliżej jesteś Rosji, tym większy musisz mieć budżet obronny.

Wy macie szczęście — powiedział włoskim studentom.

Sikorski: W Polsce doświadczamy oszalałego nacjonalizmu

Pytany był również o incydent z wtorku, gdy znany komentator rosyjskiej telewizji państwowej Władimir Sołowjow obrzucił wulgarnymi obelgami premier Włoch Giorgię Meloni. Sikorski przypomniał, że poprzedni włoski rząd skonfiskował w ramach sankcji wielką willę Sołowjowa nad jeziorem Como. To jest coś, czego on nigdy nie wybaczy włoskiemu rządowi i teraz wylewa swoją frustrację na Giorgię Meloni – ocenił.

My w Polsce doświadczamy tego oszalałego nacjonalizmu – mówił młodzieży. Ocenił również, że jeśli kogoś obraża ktoś zły – "bad guy" – to jest to powód do dumy.