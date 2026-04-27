Sikorski we Włoszech: Polacy nie zapomnieli o wojnie w Ukrainie

oprac. Piotr Kozłowski
dzisiaj, 08:48
Szef polskiego MSZ, wicepremier Radosław Sikorski powiedział w wywiadzie dla włoskiej telewizji RAI w niedzielę, że Polska nie uważa wojny w Ukrainie za zapomnianą. Wyraził nadzieję, że po zejściu ze sceny politycznej premiera Węgier Viktora Orbana, postawa Europy i USA wobec Rosji będzie bardziej skuteczna.

W wywiadzie, nagranym w środę podczas wizyty w Rzymie, Sikorski podkreślił: Pamiętajmy o tym, że Ukraina zdołała wyzwolić duże obszary, które były pod rosyjską kontrolą. (Władimir) Putin myślał, że wygra wojnę w trzy dni. Również na Zachodzie wielu myślało, że Ukraina nie będzie miała żadnych szans, tymczasem mamy piąty rok wojny, a Rosjanie nie osiągają swoich celów, zaś ich gospodarka chwieje się.

Sikorski: My w Polsce nie uważamy wojny w Ukrainie za zapomnianą

Ukraina natomiast atakuje rosyjskie rafinerie i fabryki broni, leżące w coraz większej odległości. Jednocześnie stworzyła nowoczesny przemysł obronny produkując miliony dronów. Przynajmniej w Polsce uważamy Ukrainę za coraz bardziej znaczącego protagonistę w wymiarze bezpieczeństwa – stwierdził szef MSZ.

Dodał, że "my w Polsce w ogóle nie uważamy, że ta wojna jest zapomniana. Mamy milion ukraińskich uchodźców. Polska jest głównym węzłem przesyłu sprzętu na Ukrainę, także włoskiego, za który jesteśmy wdzięczni".

Mamy nadzieję, że zostanie przywrócona zasada, potwierdzona po dwóch krwawych wojnach światowych, zgodnie z którą w Europie nie zmienia się siłą granic – zaznaczył Sikorski.

Sikorski: Podszepty Orbana, że Rosja zawsze wygrywa, to historyczny fałsz

Zapytany o to, czy postawa Europy wobec Rosji będzie skuteczniejsza po zejściu ze sceny dotychczasowego premiera Węgier, szef polskiej dyplomacji odparł: Mam nadzieję i to nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych, bo Orban był przywódcą, który stale podszeptywał prezydentowi (Donaldowi) Trumpowi, że Ukraina to przegrana sprawa, że Rosja zawsze wygrywa. To wszystko to był historyczny fałsz.

Podkreślił, że "Rosja przegrała wojnę krymską w połowie XIX wieku, wojnę rosyjsko-japońską, pierwszą wojnę światową, przegrała wojnę przeciwko Polsce w 1920 roku, przegrała w Afganistanie i przegrała zimną wojnę".

Orban poniósł porażkę. On zbudował całą swoją kampanię wyborczą na kompletnie fałszywym zagrożeniu ze strony Ukrainy; jakby Ukraina nie miała wystarczająco dużo problemów i knuła, by dokonać inwazji na Węgry. To było absurdalne kłamstwo. Jestem szczęśliwy, że naród węgierski nie dał się oszukać. Orban blokował pożyczki dla Ukrainy, sankcje na Rosję i środki z europejskiego instrumentu na rzecz pokoju dla Polski i dla Włoch. Blokował także podjęcie negocjacji z Ukrainą – przypomniał Sikorski.

Odnosząc się do krytycznych wypowiedzi prezydenta Trumpa na temat NATO, Sikorski stwierdził, że "Polska i Włochy są dobrymi sojusznikami Stanów Zjednoczonych. W obu krajach znajdują się amerykańskie bazy i jesteśmy z tego zadowoleni".

Przywołując swoją rozmowę z szefem dyplomacji Włoch, wicepremierem Antonio Tajanim, odnotował: Zgodziliśmy się co do tego, że w przeszłości niektóre państwa europejskie nie wydawały wystarczająco dużo na obronę. W tej kwestii prezydent Trump miał rację. Ale mam nadzieję, że prezydent Trump doceni to, że począwszy od jego pierwszej kadencji podwoiliśmy nasze europejskie wydatki na obronę, a na szczycie w Hadze w zeszłym roku obiecaliśmy jeszcze je podwoić.

Polska stara się dać dobry przykład wydając na obronę 4,8 procent swojego PKB. Im jest się bliżej Rosji, tym więcej się wydaje – dodał.

Sikorski: NATO nie jest globalnym sojuszem, nie jest światowym policjantem

Sikorski podkreślił, że NATO jest sojuszem obronnym, utworzonym w celu ochrony terytorium swoich członków.

NATO nie jest globalnym sojuszem, nie jest światowym policjantem, którego można wykorzystać wszędzie na świecie. Pozostajemy zjednoczeni na rzecz wspólnej obrony i pokazaliśmy, że jesteśmy wiarygodnymi sojusznikami. Byliśmy razem w Afganistanie, w Iraku – zauważył.

Jesteśmy dobrymi sojusznikami i mam nadzieję, że prezydent Trump w końcu to doceni – oświadczył Sikorski.

Powiązane
Cieśnina Ormuz
Koniec wojny i otwarcie Cieśniny Ormuz? Iran z nową propozycją dla USA
Władimir Putin
Afera Zondacrypto. Szokujące ustalenia o powiązaniach z rosyjską mafią od Putina
Donald Trump
Niemiecka prasa o Trumpie: Byłoby dziwne, gdyby ten narcyz porzucił rasistowską retorykę
oprac. Piotr Kozłowski
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraSikorski we Włoszech: Polacy nie zapomnieli o wojnie w Ukrainie »
Zobacz
|
Matura 2026: Co trzeba zrobić, by zdać egzaminy? Wymogi, które trzeba znać
Problem z maturą z języka polskiego. "Coraz więcej osób rezygnuje"
Odcinkowy pomiar prędkości na drodze – znak drogowy z limitem 120 km/h oraz zbliżenie na żółtą kamerę CANARD zamontowaną na bramownicy
Jadą 125 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na odcinkowy pomiar prędkości
Ceny paliw tankowanie samochodu na stacji Orlen
Czarny poniedziałek na stacjach. Od 27 kwietnia benzyna 95 i LPG już za tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Cynamon ma silne właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybicze, dlatego świetnie radzi sobie z drobnoustrojami odpowiedzialnymi za nieprzyjemne zapachy
Wsyp do odpływu i zalej wrzątkiem. Brzydki zapach ze zlewu zniknie raz dwa
