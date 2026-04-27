Niemiecka prasa o Trumpie: Byłoby dziwne, gdyby ten narcyz porzucił rasistowską retorykę

Niemiecka prasa: Instynkt Trumpa jest niezniszczalny

"Instynkt Trumpa jest niezniszczalny. Dopiero co uniknął prawdopodobnie zamachu, a już błyskawicznie przełożył zwrotnicę. Zwietrzył szansę na wyjście z dołka sondażowego" – tłumaczy Christoph von Marschall. Komentator przypomniał, że Trump w lipcu 2024 r. pokazał swoją "siłę mentalną", gdy po strzale zamachowca, kula musnęła jego głowę, wbrew sugestiom ochroniarzy podniósł do góry zakrwawioną twarz i zaciskając pięść zawołał – "Fight, fight , fight".

Dwa tygodnie później, na zjeździe Republikanów, Trump dał się nominować na kandydata na prezydenta, który jest "w sojuszu z Bogiem lub opatrznością". To utorowało mu drogę do zwycięstwa w wyborach.

Marschall zastrzega, że tym razem jeszcze nie znamy motywów zamachowca, ale Trump chce wykorzystać sytuację do odwrócenia niekorzystnego dla niego trendu. Wizerunek prezydenta znajduje się od miesięcy w upadku. Wielu Amerykanów wścieka się na rosnące ceny, karne cła, wojnę z Iranem. Negatywne opinie o Trumpie osiągnęły rekordowy poziom, szczególnie krytykowana jest jego polityka gospodarcza. Komentator uważa, że Trump uzna zajście w Waszyngtonie za "kolejny z dowód na swoją niezniszczalność" i będzie chciał "wyciągnąć z tej sytuacji polityczne korzyści". "Należy wątpić, że mu się to uda" – ocenił. "Wściekłość z powodu wzrostu cen i wojny z Iranem wkrótce znów zdominuje nastroje w Ameryce" – przewiduje "Tagesspiegel".

Według "Sueddeutsche Zeitung" Ameryka "pozostaje zakładnikiem osób gotowych do przemocy, które mają zbyt łatwy dostęp do broni".

Niemiecka prasa: Trump jest specjalistą od podgrzewania nastroju

Komentator gazety, Nikolas Richter, zastrzegł, że jest za wcześnie na precyzyjną analizę. Zajście w Waszyngtonie prowokuje jednak pytania o polityczny klimatu panujący w Ameryce oraz rolę prezydenta. Trump jest "specjalistą od podgrzewania nastroju" – pisze Richter. Prezydent "obraża swoich krytyków, wymyśla członkom innych organów konstytucyjnych, nasyła paramilitarne oddziały przeciwko migrantom, dyskredytuje wyniki demokratycznych wyborów", a równocześnie sam jest ofiarą przemocy.

Zdaniem komentatora Trump raczej nie zmieni swojego "konfrontacyjnego i bezwzględnego sposobu postępowania". W przemocy skierowanej przeciwko niemu Trump widzi bowiem potwierdzenie dla swoich poglądów. Potwierdzają to sondaże, z których wynika, że w Ameryce wzrasta przemoc polityczna, ale każdy obóz polityczny obarcza za to odpowiedzialnością swoich przeciwników. "Ameryka tak szybko nie uspokoi się" – czytamy w konkluzji.

"Jak długo potrwa spokój?" – zastanawia się "Frankfurter Allgemeine Zeitung", przypominając, że "amerykańscy prezydenci żyją niebezpiecznie, a w historii USA czterech z nich padło ofiarą zamachów". Jak pisze Tatjana Heid, ostatni incydent różni się od poprzednich tym, że w niebezpieczeństwie był nie tylko prezydent, lecz także wiceprezydent i znaczna część rządu oraz szef FBI, dziennikarze i parlamentarzyści.

Czy zmieni się coś w "nieprzejednanym, pełnym nienawiści tonie" w amerykańskiej polityce? – pyta komentatorka. Heid zwróciła uwagę, że w pierwszych wystąpieniach prezydent zachowywał się łagodnie - chwalił służby i zgromadzonych dziennikarzy. "Musimy przezwyciężyć nasze różnice" – mówił. "FAZ" przypomina, że tak samo Trump zachowywał się po pierwszym zamachu w kampanii wyborczej, aby następnie "powrócić do dawnych schematów". Należy przypuszczać, że spokój po strzałach tym razem także potrwa krótko. Za pół roku odbędą się wybory.

Niemiecka prasa: Trump będzie chciał zbić na tej sytuacji polityczny kapitał

"Jedni wielbią Trumpa, a inni go nienawidzą. To jedno. Po drugie – sięgnięcie po broń w kraju, gdzie każde nawet najmniejsze zaostrzenie prawa do posiadania broni jest tematem sporu, jest stosunkowo proste" – pisze "Stuttgarter Zeitung", zastrzegając, że nie należy pochwalać zamachu, nawet jeżeli celem jest Trump. Trump będzie chciał zbić na tej sytuacji polityczny kapitał – czytamy w komentarzu. Atak podczas kampanii wyborczej, zdjęcia, które stały się ikoną, jak i jego ówczesna reakcja na zamach bardziej mu pomogły niż zaszkodziły.

Niemiecka prasa: Byłoby dziwne, gdyby Trump porzucił rasistowską retorykę

"Stanami Zjednoczonymi wstrząsnął kolejny polityczny akt przemocy. Z ulgą przyjęto fakt, że służby bezpieczeństwa zapobiegły krwawej łaźni" – komentuje "Frankfurter Rundschau". Autor komentarza uznał powściągliwą reakcję prezydenta na próbę zamachu za niecodzienną. Trump "nie spekuluje i nie atakuje swoich przeciwników, lecz akcentuje solidarność panującą w sali". Takie zachowanie pasuje do sytuacji – Ameryce jest to potrzebne – czytamy we "Frankfurter Rundschau".

Zdaniem komentatora dziwne byłoby, gdyby "narcyz w Białym Domu" zmienił trwale swoją dotychczasową polityczną retorykę, w której nie brakuje "rasistowskich i wrogich wobec kobiet haseł".