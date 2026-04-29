Dziennik Gazeta Prawana logo

UE odblokuje pieniądze dla Węgier? Von der Leyen spotkała się z Magyarem

oprac. Michał Ignasiewicz
43 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Ursula von der Leyen przeprowadziła w Brukseli rozmowę z Peterem Magyarem. Spotkanie szefowej Komisji Europejskiej z przyszłym premierem Węgier dotyczyło warunków odblokowania funduszy UE dla Budapesztu, które są wstrzymane z powodu obaw o korupcję i naruszenia praworządności na Węgrzech.

Fundusze UE wkrótce zaczną napływać na Węgry

Von der Leyen po rozmowie z Magyarem była zadowolona. Bardzo dobra wymiana zdań z Peterem Magyarem dzisiaj w Brukseli. Omówiliśmy kroki niezbędne do odblokowania funduszy UE przeznaczonych dla Węgier, które są zamrożone z powodu korupcji i obaw o praworządność - napisała von der Leyen na X.

Magyar szykuje się do przejęcia władzy. "Z szafy Orbana wypadnie mnóstwo trupów"

Również Magyar ocenił spotkanie z von der Leyen jako konstruktywne. Ustaliliśmy, że jako premier Węgier wrócę do Brukseli w tygodniu (rozpoczynającym się) 25 maja, aby sfinalizować niezbędne porozumienie polityczne, dzięki któremu Węgry i Węgrzy będą mogli jak najszybciej otrzymać należne im fundusze UE - na kwotę liczącą kilka bilionów forintów. Chciałbym uspokoić wszystkich: Unia Europejska nie stawia żadnych warunków, które byłyby sprzeczne z narodowymi interesami Węgier - napisał Magyar na X.

Dodał, że fundusze UE wkrótce zaczną napływać na Węgry, co pozwoli uruchomić węgierską gospodarkę i dostarczyć to, co jest potrzebne do funkcjonowania sprawnego kraju.

Komisja Europejska domaga się od Węgrów reform

Węgry pod rządami Orbana utraciły dostęp do około 17 mld euro, co stanowi blisko 10 proc. rocznego PKB tego kraju. 10 mld euro pochodzi z funduszu odbudowy, uruchomionego po pandemii Covid-19; termin wyznaczony na wydanie tych pieniędzy upływa już w sierpniu. Pozostałe 7 mld euro to fundusze z siedmioletniego budżetu UE, przeznaczone na rozwój regionów. Obecna wieloletnia perspektywa finansowa UE kończy się w 2027 r.

Komisja Europejska uzależniła odblokowanie Węgrom dostępu do pieniędzy od przeprowadzenia reform, dotyczących m.in. zagwarantowania niezależności sądownictwa i walki z korupcją.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: UEUrsula von der LeyenwęgryPeter Magyar
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj