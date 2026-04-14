Peter Magyar bierze się za media publiczne na Węgrzech. Mocna zapowiedź

oprac. Piotr Kozłowski
wczoraj, 08:27
Peter Magyar/East News
Peter Magyar bierze się za media publiczne na Węgrzech Lider zwycięskiej w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech partii TISZA, zapowiedział, że jego rząd zawiesi nadawanie programów informacyjnych w państwowych mediach, dopóki nie będzie można zapewnić obiektywnego przekazu informacyjnego.

TISZA zdobyła w niedzielnych wyborach większość konstytucyjną. Magyar zapewnił, że odbuduje demokrację i wykorzeni korupcję.

Peter Magyar zapowiada zawieszenie wiadomości

Zgodnie z zapowiedziami przyszłego premiera, "zatrzymanie propagandy finansowanej przez państwo" poprzez zawieszenie nadawania wiadomości z "przejętych przez państwo" stacji telewizyjnych i radiowych do czasu, aż nowa rada nadzorcza będzie w stanie zapewnić obiektywne relacje będzie jednym z pierwszych kroków nowego rządu – powiadomił brytyjski dziennik "Guardian".

Węgierskie media najbardziej upolitycznione w całej UE

Przed wyborami Międzynarodowy Instytut Prasy (International Press Institute–- IPI) podkreślił w raporcie, że węgierski system regulacji mediów jest najbardziej upolityczniony w Unii Europejskiej. Szacuje się, że po 16 latach rządów Viktora Orbana władze bezpośrednio lub pośrednio kontrolują 80 proc. rynku mediów.

Oświadczenie organizacji Human Rights Watch

Międzynarodowa organizacja Human Rights Watch (HRW) oświadczyła w poniedziałek, że nowy rząd Węgier powinien natychmiast zawiesić działalność Urzędu Ochrony Suwerenności i uchylić ustawę go powołującą. Urząd, powołany w 2023 roku, ma szerokie uprawnienia do prowadzenia śledztw wobec m.in. dziennikarzy. Biuro "wielokrotnie nękało organizacje społeczeństwa obywatelskiego i media krytykujące rząd, w tym organizację antykorupcyjną Transparency International" – podkreśliła HRW.

Źródło PAP
