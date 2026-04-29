Dziennik Gazeta Prawana logo

Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu nie są dobre dla prezydenta

oprac. Michał Ignasiewicz
dzisiaj, 17:01
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Karol Nawrocki nie będzie zadowolony. Wyniki najnowszego sondażu nie są dla niego pozytywne. Działalność prezydenta pozytywnie ocenia 45 proc. respondentów, źle - 44 proc., zaś 11 proc. Polaków nie ma zdania - wynika z badania CBOS. To jeden z niższych poziomów pozytywnych ocen od początku kadencji obecnego przywódcy naszego państwa.

Wzrosła liczba negatywnych ocen prezydenta

Według badania CBOS w kwietniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Nawrockiego zmniejszył się o 5 punktów procentowych, z 50 proc. do 45 proc. Jednocześnie o 6 punktów procentowych wzrosła liczba ocen negatywnych – z 38 proc. do 44 proc.

Karol Nawrocki stawi się na przesłuchanie w prokuraturze? Jest odpowiedź z Kancelarii Prezydenta
Tym samym niemal całkowicie zanikła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi, oceny te obecnie praktycznie się równoważą - wskazał CBOS w komentarzu do badania.

Zwolennicy PiS i Konfederacji za Nawrockim

Z sondażu wynika, że pozytywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego najczęściej deklarują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (91 proc. ocen pozytywnych w tej grupie) oraz obu Konfederacji, osoby młode i w średnim wieku do 44 lat, a także osiągający niższe dochody do 2999 zł miesięcznie. Negatywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego częściej wyrażają zaś wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej (92 proc. ocen negatywnych w tej grupie), ankietowanych w wieku ponad 65 lat i osiągających najwyższe dochody - ponad 6 tys. miesięcznie.

Obecnie jednak - jak zauważyła sondażownia - opinie o działalności głowy państwa są bardzo podzielone. Analiza w czasie pokazuje, że po relatywnie wysokich notowaniach prezydenta w ciągu ostatniego półrocza – kiedy odsetek ocen pozytywnych utrzymywał się na poziomie 50 proc. – aktualnie obserwujemy ich spadek. Kwietniowy wynik należy do najsłabszych w całym dotychczasowym okresie jego urzędowania - napisano w komentarzu do wyników badania.

Poprawa wizerunku Sejmu i Senatu

Z kolei, jak zaznaczył CBOS, kwietniowe badanie przyniosło poprawę w ocenach działalności zarówno Sejmu, jak i Senatu. W odniesieniu do Sejmu - pozytywnie oceniło izbę w kwietniu 37 proc. badanych, zaś negatywnie 48 proc., kolejne 15 proc. nie miało zdania. W porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych wzrosła o 6 punktów procentowych, a negatywnych spadła o 5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do Senatu - pozytywnie oceniło go 38 proc. badanych, 36 proc. negatywnie, zaś 26 proc. nie miało zdania. W tym przypadku, w porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych przyrosła o 4 punkty procentowe, zaś negatywnych zmalała o 3 punkty procentowe.

W przypadku obu izb parlamentu pozytywne oceny częstsze są wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, mieszkańców dużych miast i osób lepiej sytuowanych, zaś negatywne wśród wyborców PiS i obu Konfederacji, mieszkańców wsi i małych miast o niskich dochodach.

Zarówno w przypadku Sejmu, jak i Senatu obserwujemy powrót do notowań zbliżonych do tych rejestrowanych w listopadzie 2025 roku. Szczególnie w odniesieniu do Sejmu widoczne jest zmniejszenie dystansu między ocenami pozytywnymi a negatywnymi, co może świadczyć o poprawie jego wizerunku - skomentował CBOS.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie 944 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL w dniach 9-19 kwietnia 2026 r.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: PolacysondażKarol Nawrockiprezydent Karol Nawrocki
Powiązane
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki
Pogrzeb posła Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki z małżonką wezmą udział w uroczystości
Karol Nawrocki, Andrej Plenković
Polska "bramą północy" dla amerykańskiego gazu. Ambitna deklaracja prezydenta Nawrockiego
Karol Nawrocki
Nawrocki uderza w Tuska. "Ten wywiad jest szkodliwy dla Polski"
Kaczyński ocenia ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Kaczyński ocenia ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
Łukasz Litewka
Łukasz Litewka odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Nawrockiego
Łatwogang
Łatwogang nie zaprosił ani prezydenta Nawrockiego, ani premiera Tuska. Tak o tym mówi
oprac. Michał Ignasiewicz
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Jak pielęgnować skrzydłokwiat? Czym podlewać, aby pięknie rósł?
Wlej 1 szklankę, a skrzydłokwiat wypuści nowe kwiaty i odzyska piękny kolor. Czym podlewać skrzydłokwiat, aby przepięknie zakwitł?
Cynamon ma silne właściwości bakteriobójcze i przeciwgrzybicze, dlatego świetnie radzi sobie z drobnoustrojami odpowiedzialnymi za nieprzyjemne zapachy
Wsyp do odpływu i zalej wrzątkiem. Brzydki zapach ze zlewu zniknie raz dwa
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Wchodzi nowe obowiązkowe wyposażenie samochodu. Rząd zdecydował, oto zmiany
Nowa Toyota Corolla widok z przodu. Widoczny futurystyczny pas świateł LED, logo marki na masce oraz nowoczesna, opływowa sylwetka nadwozia
Znika największy problem aut spalinowych. Toyota: Oto silnik idealny
Nowy Volkswagen ID. Polo
Nowy Volkswagen Polo to trzęsienie ziemi. Jest ładny, szybki i wygodny. Jaka cena?
ZNP, Broniarz
Nauczyciele grożą strajkiem w czasie matur. Związek postawił MEN ultimatum
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj