Polacy ocenili Karola Nawrockiego. Wyniki sondażu nie są dobre dla prezydenta

Wzrosła liczba negatywnych ocen prezydenta

Według badania CBOS w kwietniu - w porównaniu z poprzednim miesiącem - odsetek pozytywnych ocen działalności prezydenta Nawrockiego zmniejszył się o 5 punktów procentowych, z 50 proc. do 45 proc. Jednocześnie o 6 punktów procentowych wzrosła liczba ocen negatywnych – z 38 proc. do 44 proc.

Tym samym niemal całkowicie zanikła wcześniejsza przewaga opinii przychylnych nad krytycznymi, oceny te obecnie praktycznie się równoważą - wskazał CBOS w komentarzu do badania.

Zwolennicy PiS i Konfederacji za Nawrockim

Z sondażu wynika, że pozytywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego najczęściej deklarują zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości (91 proc. ocen pozytywnych w tej grupie) oraz obu Konfederacji, osoby młode i w średnim wieku do 44 lat, a także osiągający niższe dochody do 2999 zł miesięcznie. Negatywne oceny działalności prezydenta Nawrockiego częściej wyrażają zaś wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej (92 proc. ocen negatywnych w tej grupie), ankietowanych w wieku ponad 65 lat i osiągających najwyższe dochody - ponad 6 tys. miesięcznie.

Obecnie jednak - jak zauważyła sondażownia - opinie o działalności głowy państwa są bardzo podzielone. Analiza w czasie pokazuje, że po relatywnie wysokich notowaniach prezydenta w ciągu ostatniego półrocza – kiedy odsetek ocen pozytywnych utrzymywał się na poziomie 50 proc. – aktualnie obserwujemy ich spadek. Kwietniowy wynik należy do najsłabszych w całym dotychczasowym okresie jego urzędowania - napisano w komentarzu do wyników badania.

Poprawa wizerunku Sejmu i Senatu

Z kolei, jak zaznaczył CBOS, kwietniowe badanie przyniosło poprawę w ocenach działalności zarówno Sejmu, jak i Senatu. W odniesieniu do Sejmu - pozytywnie oceniło izbę w kwietniu 37 proc. badanych, zaś negatywnie 48 proc., kolejne 15 proc. nie miało zdania. W porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych wzrosła o 6 punktów procentowych, a negatywnych spadła o 5 punktów procentowych.

Natomiast w odniesieniu do Senatu - pozytywnie oceniło go 38 proc. badanych, 36 proc. negatywnie, zaś 26 proc. nie miało zdania. W tym przypadku, w porównaniu z marcem liczba wskazań pozytywnych przyrosła o 4 punkty procentowe, zaś negatywnych zmalała o 3 punkty procentowe.

W przypadku obu izb parlamentu pozytywne oceny częstsze są wśród zwolenników Koalicji Obywatelskiej, mieszkańców dużych miast i osób lepiej sytuowanych, zaś negatywne wśród wyborców PiS i obu Konfederacji, mieszkańców wsi i małych miast o niskich dochodach.

Zarówno w przypadku Sejmu, jak i Senatu obserwujemy powrót do notowań zbliżonych do tych rejestrowanych w listopadzie 2025 roku. Szczególnie w odniesieniu do Sejmu widoczne jest zmniejszenie dystansu między ocenami pozytywnymi a negatywnymi, co może świadczyć o poprawie jego wizerunku - skomentował CBOS.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej imiennej próbie 944 pełnoletnich mieszkańców Polski wylosowanej z rejestru PESEL w dniach 9-19 kwietnia 2026 r.