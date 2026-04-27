Kaczyński ocenia ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"

Karol Nawrocki rusza z procedurą

Karol Nawrocki przeszedł do formalno-prawnego etapu zmierzającego do odtajnienia aneksu do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych - poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik potwierdził, że Karol Nawrocki przekazał aneks do zaopiniowania marszałkom Sejmu i Senatu. To formalny etap, który ma doprowadzić do podania treści raportu do publicznej wiadomości. Prezydent deklaruje, że upubliczni dokument, jeśli nie wystąpią żadne przeciwwskazania prawne.

Kaczyński o "bardzo wątpliwych tezach" w raporcie z likwidacji WSI

Prezes PiS Jarosław Kaczyński skomentował pomysł Karola Nawrockiego.

Nie uważam, żeby to upublicznienie było jakimś szczególnie ważnym aktem. Przyłączam się do tego, co wtedy powiedział mój świętej pamięci brat, że tam jest wiele tez o charakterze publicystycznym, a nie takim, które powinny być w tego rodzaju dokumencie - powiedział.

Kaczyński uważa, że w dokumencie "są różnego rodzaju bardzo wątpliwe tezy, jeżeli chodzi o ich udowodnienie". Bardzo ryzykowne, daleko idące - skomentował.

Historia aneksu

Sprawa aneksu ciągnie się od 2007 roku, kiedy to zlikwidowano Wojskowe Służby Informacyjne. Choć pierwszy raport komisji Antoniego Macierewicza opublikowano niemal dwie dekady temu, sam aneks pozostał tajny.

Poprzedni prezydenci – Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda – odmawiali jego publikacji. Lech Kaczyński argumentował wtedy, że w dokumencie fakty zbyt często zastępowano interpretacjami. Karol Nawrocki jest pierwszym prezydentem, który zdecydował się na tak radykalny krok w kierunku jego odtajnienia.