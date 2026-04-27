Łukasz Litewka odznaczony pośmiertnie przez prezydenta Nawrockiego

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 12:49
Łukasz Litewka miał 36 lat/Agencja Gazeta
Prezydent Karol Nawrocki odznaczył pośmiertnie Łukasza Litewkę Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Decyzję o nadaniu wysokiego odznaczenia państwowego ogłosił 27 kwietnia 2026 r. rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Łukasz Litewka zginął w wieku 36 lat w wypadku w Dąbrowie Górniczej.

Prezydent Karol Nawrocki podpisał postanowienie o nadaniu Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski Łukaszowi Litewce. Informację tę przekazał w poniedziałek rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz, za pośrednictwem serwisu X. Państwo polskie uhonorowało w ten sposób 36-letniego parlamentarzystę, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz innych.

Tragedia na drodze w Dąbrowie Górniczej

Poseł Łukasz Litewka zginął w miniony czwartek po południu. Do tragicznego zdarzenia doszło w Dąbrowie Górniczej na ulicy Kazimierzowskiej. Polityk jechał rowerem, gdy potrącił go samochód.

Pogrzeb posła Łukasza Litewki. Podano datę i miejsce uroczystości

#TeamLitewka

Łukasz Litewka zapisał się w pamięci Polaków przede wszystkim jako wybitny społecznik. Założył fundację #TeamLitewka, która stała się symbolem skutecznej pomocy. Poseł wykorzystywał swoje zasięgi w mediach społecznościowych, aby wspierać kosztowne leczenie chorych dzieci, ratować porzucone i maltretowane zwierzęta, zbierać środki na specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny, pomagać ofiarom wypadków i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

