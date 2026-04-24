Dziennik Gazeta Prawana logo

Tak Łukasz Litewka mówił o wierze w Boga. "Nie będę za to nikogo przepraszał"

Beata Zatońska
dzisiaj, 11:49
Ten tekst przeczytasz w 1 minutę
Łukasz Litewka
Poseł Łukasz Litewka był zaangażowanym działaczem społecznym/PAP
W wieku 36 lat zginął tragicznie poseł Lewicy, organizator akcji charytatywnych, Łukasz Litewka. Potrącił go samochód, kiedy jechał na rowerze. Jego śmierć wywołała wielkie poruszenie. Opłakują go rzesze ludzi. Łukasz Litewka był wierzący i w wywiadach mówił o religii i roli Kościoła w społeczeństwie.

W oświadczeniu opublikowanym przez Lewicę napisano: "Dziś Polska straciła człowieka o wielkim, otwartym sercu i polityka oddanego walce o prawa najsłabszych". Marszałek Sejmu, przewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty napisał na X o Łukaszu Litewce: "Poseł. Przyjaciel. Cześć Jego Pamięci". Dodał, że jego "myśli są teraz z rodziną Łukasza". "Są sytuacje, na które nikt nie jest gotowy ... Z głębokim żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszego przyjaciela Łukasza Litewki, który zginął dziś w tragicznym wypadku drogowym, jadąc na rowerze. Dziękujemy Łukasz za wszystko" - napisano na koncie Łukasza Litewki w mediach społecznościowych.

Tragiczna śmierć Łukasza Litewki. Kierowca twierdzi, że "nic nie pamięta"

Łukasz Litewka: Lewica to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to, co chce

Łukasz Litewka nie krył, że wierzy w Boga i nie widział potrzeby, by się z tego tłumaczyć. Podczas składania przysięgi poselskiej złożył dodatkową formułę "Tak mi dopomóż Bóg". "Nie zmieniam swoich poglądów i wierzę w Boga, nie będę za to nikogo przepraszał. Dla mnie Lewica to partia, w której każdy ma prawo wierzyć w to, co chce" - pisał na Facebooku.

Nie żyje poseł Lewicy Łukasz Litewka. Sprawca wypadku zatrzymany

Łukasz Litewka o Kościele

Łukasz Litewka bacznie przyglądał się instytucjom Kościoła i temu, co robią. Podkreślał, że ich błędy oraz brak konsekwencji w rozliczaniu niektórych działań wpływają na spadek zaufania i rezygnację ludzi z udziału w życiu religijnym. W jednym z wpisów stwierdził: "Polski Kościół popełnia błędy, a gdy ma szansę je naprawić, tego nie robi. Nie dziwcie się, że ludzie odchodzą od Kościoła. Ja sam, gdy byłem młodszy, uczęszczałem na mszę, przestałem. Jeśli potrzebuję porozmawiać z Bogiem, nie potrzebuję do tego drugiego człowieka".

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: wiarareligiaŁukasz Litewka
Beata Zatońska
Beata Zatońska
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraTak Łukasz Litewka mówił o wierze w Boga. "Nie będę za to nikogo przepraszał" »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj