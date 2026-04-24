PiS goni KO, PSL i Polska 2050 poza Sejmem. Najnowszy sondaż partyjny

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 09:15
Z najnowszego sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że Koalicja Obywatelska zanotowała spadek poparcia o blisko 3 punkty procentowe. Na drugim miejscu umacnia się Prawo i Sprawiedliwość, które odrobiło część strat. Największym zaskoczeniem są wyniki PSL oraz Polski 2050 – obie partie zanotowały poparcie poniżej progu wyborczego i nie weszłyby do Sejmu.

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32,97 proc. głosów. To wciąż najwyższy wynik w zestawieniu, ale partia Donalda Tuska straciła 2,78 pkt proc. w porównaniu z początkiem kwietnia.

Z tej sytuacji korzysta Prawo i Sprawiedliwość. Formacja Jarosława Kaczyńskiego zajmuje drugie miejsce z wynikiem 29 proc. PiS poprawiło swoje notowania o 1,72 pkt proc., co wyraźnie zmniejsza dystans do lidera.

Problemy koalicjantów. PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Największą sensację budzą wyniki mniejszych partnerów koalicyjnych. Zarówno PSL, jak i Polska 2050 nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego. PSL uzyskało zaledwie 3,70 proc. poparcia. Polska 2050 zanotowała wynik 2,67 proc. Oznacza to, że obie partie znalazłyby się poza parlamentem, co radykalnie zmieniłoby układ sił w Sejmie.

Mocna pozycja Konfederacji i podział na Lewicy

Na trzecim miejscu podium stabilnie plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 12,45 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna również przekroczyłaby próg, uzyskując 6,29 proc.

Polacy ocenili rząd Donalda Tuska. Wyniki najnowszego sondażu

Lewica startuje w tym badaniu jako dwa osobne byty:

  • Nowa Lewica zdobyła 6,65 proc. głosów.
  • Partia Razem cieszy się poparciem 5,81 proc. badanych.

Obie formacje lewicowe wprowadziłyby swoich posłów do Sejmu.

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie w dniach 21–22 kwietnia 2026 roku. Ankieterzy zapytali o zdanie reprezentatywną grupę 1005 dorosłych Polaków.

Polacy nie ufają Trybunałowi Konstytucyjnemu. Poglądy polityczne są bez znaczenia [SONDAŻ]
oprac. Olga Skórko
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraPiS goni KO, PSL i Polska 2050 poza Sejmem. Najnowszy sondaż partyjny »
Nie stawiaj routera Wi-Fi obok tych urządzeń. Znacznie spowalniają prędkość internetu
Quiz. Trudny sprawdzian wiedzy o życiu w czasach PRL. Dla osób z tamtego pokolenia 8/8 to obowiązek
