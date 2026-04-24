PiS goni KO, PSL i Polska 2050 poza Sejmem. Najnowszy sondaż partyjny

Gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na 32,97 proc. głosów. To wciąż najwyższy wynik w zestawieniu, ale partia Donalda Tuska straciła 2,78 pkt proc. w porównaniu z początkiem kwietnia.

Z tej sytuacji korzysta Prawo i Sprawiedliwość. Formacja Jarosława Kaczyńskiego zajmuje drugie miejsce z wynikiem 29 proc. PiS poprawiło swoje notowania o 1,72 pkt proc., co wyraźnie zmniejsza dystans do lidera.

Problemy koalicjantów. PSL i Polska 2050 poza Sejmem

Największą sensację budzą wyniki mniejszych partnerów koalicyjnych. Zarówno PSL, jak i Polska 2050 nie przekroczyłyby 5-procentowego progu wyborczego. PSL uzyskało zaledwie 3,70 proc. poparcia. Polska 2050 zanotowała wynik 2,67 proc. Oznacza to, że obie partie znalazłyby się poza parlamentem, co radykalnie zmieniłoby układ sił w Sejmie.

Mocna pozycja Konfederacji i podział na Lewicy

Na trzecim miejscu podium stabilnie plasuje się Konfederacja Wolność i Niepodległość z wynikiem 12,45 proc. Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna również przekroczyłaby próg, uzyskując 6,29 proc.

Lewica startuje w tym badaniu jako dwa osobne byty:

Nowa Lewica zdobyła 6,65 proc. głosów.

zdobyła głosów. Partia Razem cieszy się poparciem 5,81 proc. badanych.

Obie formacje lewicowe wprowadziłyby swoich posłów do Sejmu.

Instytut Badań Pollster przeprowadził badanie w dniach 21–22 kwietnia 2026 roku. Ankieterzy zapytali o zdanie reprezentatywną grupę 1005 dorosłych Polaków.