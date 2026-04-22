Polacy nie ufają Trybunałowi Konstytucyjnemu. Poglądy polityczne są bez znaczenia [SONDAŻ]

Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń - nie ufamy Trybunałowi Konstytucyjnemu, dotyczy to w szczególności mieszkańców dużych miast. Co więcej, poglądy polityczne nie mają tu już większego znaczenia.
Wyniki przeprowadzonego przez CBOS sondażu opublikował "Dziennik Gazeta Prawna" w środowym wydaniu.
Ile osób ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu?
Zdecydowane lub umiarkowane zaufanie do TK ma z kolei 30,7 proc. respondentów. Większość badanych zadeklarowała brak zaufania do tej instytucji, bez względu na swoje preferencje polityczne. W przypadku tych o poglądach lewicowych i centrowych jest to niemal 60 proc., natomiast wśród wyborców prawicy – 52,5 proc.
Najwyższy poziom nieufności, sięgający 61,9 proc., odnotowano wśród mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy osób.
CBOS przeprowadziło badanie zlecone przez „DGP” w dniach 13-15 kwietnia br. na grupie tysiąca pełnoletnich osób.
Źródło Dziennik Gazeta Prawna
Powiązane
