Polacy nie ufają Trybunałowi Konstytucyjnemu. Poglądy polityczne są bez znaczenia [SONDAŻ]

oprac. Kamil Nowak
wczoraj, 11:08
Nowy sondaż nie pozostawia złudzeń - nie ufamy Trybunałowi Konstytucyjnemu, dotyczy to w szczególności mieszkańców dużych miast. Co więcej, poglądy polityczne nie mają tu już większego znaczenia.

Wyniki przeprowadzonego przez CBOS sondażu opublikował "Dziennik Gazeta Prawna" w środowym wydaniu.

Ile osób ufa Trybunałowi Konstytucyjnemu?

Zdecydowane lub umiarkowane zaufanie do TK ma z kolei 30,7 proc. respondentów. Większość badanych zadeklarowała brak zaufania do tej instytucji, bez względu na swoje preferencje polityczne. W przypadku tych o poglądach lewicowych i centrowych jest to niemal 60 proc., natomiast wśród wyborców prawicy – 52,5 proc.

Najwyższy poziom nieufności, sięgający 61,9 proc., odnotowano wśród mieszkańców miast powyżej 500 tysięcy osób.

CBOS przeprowadziło badanie zlecone przez „DGP” w dniach 13-15 kwietnia br. na grupie tysiąca pełnoletnich osób.

Źródło Dziennik Gazeta Prawna
