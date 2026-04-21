UE szykuje zmiany dla milionów obywateli. Paszporty odejdą do lamusa?

Unia Europejska poczyniła ważny krok w kierunku stworzenia podstaw prawnych dla europejskich portfeli tożsamości cyfrowej (EUDI).

Portfel EUDI (Europejski Portfel Tożsamości Cyfrowej) umożliwi obywatelom przechowywanie dokumentów tożsamości i innych danych uwierzytelniających na smartfonach, Aplikacja obejmie na przykład dowody osobiste, prawa jazdy czy certyfikaty, a także umowy i dowody ubezpieczeniowe.

Co można zrobić za pomocą portfela cyfrowego?

Portfel EU ID umożliwi użytkownikom identyfikację w dowolnym miejscu w Unii Europejskiej. Na przykład obywatel Polski będzie mógł kontaktować się z administracją hiszpańska równie łatwo, jak obywatel Hiszpanii.

W zależności od potrzeb użytkownika portfel może zawierać różnego rodzaju informacje, w tym dane dotyczące stanu cywilnego, takie jak imię, nazwisko, data urodzenia i obywatelstwo, a także elektroniczne dokumenty osobiste.

Użytkownicy będą mogli przedstawić te dokumenty w urzędzie publicznym, Ten portfel umożliwi również użytkownikom okazywanie cyfrowych dokumentów tożsamości, takich jak paszporty, wizy czy bilety lotnicze, na przejściach granicznych.

Użytkownicy będą mogli również podpisywać dokumenty cyfrowo, korzystając z "kwalifikowanych podpisów elektronicznych".

Kiedy usługa zostanie wprowadzona?

Wszyscy obywatele i rezydenci UE będą mogli posiadać EUDIW, choć nie będzie to obowiązkowe. Komisja Europejska chce zapewnienia EUDIW 80 proc. populacji do 2030 roku.

Do końca 2027 roku wszystkie przedsiębiorstwa i organy administracji publicznej wymagające silnego uwierzytelniania klienta, w tym banki, będą musiały akceptować dowód tożsamości za pośrednictwem EUDIW.