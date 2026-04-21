Zachodnia Obwodnica Szczecina rośnie. Podpisano umowę na kolejny odcinek [WIZUALIZACJA]

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS)

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina (ZOS), czyli niemal 50-kilometrowego drogowego obejścia Szczecina w ciągu drogi S6, podzielona jest na trzy zadania inwestycyjne. We wtorek symbolicznie parafowano umowę z wykonawcą drugiego odcinka, od węzła Dołuje do Polic. 11,9 km ekspresówki budować będzie polska firma NDI. Kontrakt opiewa na 694,8 mln zł.

- Zachodnia Obwodnica Szczecina jest jedną z najważniejszych inwestycji, którą realizujemy – powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Stanisław Bukowiec. Przypomniał, że cała ZOS ma kosztować ponad 8 mld zł, a plan inwestycyjny podpisał w 2024 r. minister Dariusz Klimczak.

Mapa Zachodniej Obwodnicy Szczecina

Bukowiec podkreślił, że zachodnia obwodnica ma duże znaczenie nie tylko dla mieszkańców Szczecina i tego regionu; poprawi komunikację i bezpieczeństwo. Zwrócił jednocześnie uwagę, że natężenie ruchu na drogach krajowych, według ostatnich pomiarów GDDKiA w 2025 r., wzrosło statystycznie o 10-20 proc., a w okolicach Szczecina więcej.

Wiceminister zaznaczył, że ZOS będzie obsługiwała ruch w kierunku miejscowości nadmorskich oraz transport ładunków do i z Zakładów Chemicznych Police.

- Szczecin w końcu będzie miał ring z prawdziwego zdarzenia. Dzięki tej inwestycji skróci się czas dojazdu nad morze, zostaną wyprowadzone tiry z centrum miasta, zostaną bardzo dobrze skomunikowane gminy ościenne, Kołbaskowo, Dobra, Police – wyliczył wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka. Wskazał, że na niemal 12-kilometrowym odcinku ZOS od węzła Dołuje do Police zaplanowano 14 obiektów mostowych i „dwa kluczowe węzły” - Szczecin Krzekowo i Szczecin Głębokie.

Odcinek ZOS od węzła Dołuje do Police

Ten odcinek obwodnicy rozpoczynać się będzie na zachód od miejscowości Wołczkowo, dalej przebiegnie w okolicach Sławoszewa i Bartoszewa (zaplanowano tam Miejsca Obsługi Podróżnych) i przez tereny leśne do Tanowa (pow. policki), gdzie zbudowany zostanie węzeł o nazwie Szczecin Głębokie.

Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner powiedział PAP, że za tydzień plac budowy zostanie przekazany wykonawcy. Na prace projektowe przewidziano 10 miesięcy, a na roboty budowlane 22 miesiące, z wyłączeniem okresów zimowych, od 16 grudnia do 15 marca.

Lendner wyraził nadzieję, że inwestycję uda się zakończyć wcześniej niż termin kontraktowy, określony na III kwartał 2029 r.

Ekspresowa „szóstka” od węzła Goleniów Północ do Trójmiasta prawie gotowa

Ekspresowa „szóstka” prowadząca teraz od węzła Goleniów Północ przez Kołobrzeg, Koszalin, Słupsk do Trójmiasta jest już prawie gotowa. – W okresie wakacyjnym, a może jeszcze przedwakacyjnym chcemy oddać do użytku kolejny etap S6, łączący Słupsk z miejscowością Bożepole Wielkie (pow. wejherowski) – zapowiedział Bukowiec.

Zachodnia Obwodnica Szczecina, która od północy ominie Szczecin i będzie prowadzić w rejon polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Kołbaskowie, w całości ma być gotowa w 2033 r. Dwa odcinki: Kołbaskowo – Dołuje oraz Dołuje – Police, według planów GDDKiA, zostaną oddane do użytku w 2029 r. W przetargach na ich wykonanie wpłynęło łącznie 19 ofert. Kilka zostało odrzuconych ze względów formalnych. Głównym kryterium oceny złożonych ofert była cena (60 pkt.). Natomiast 20 pkt. można uzyskać za przedłużenie gwarancji na ekrany akustyczne, instalacje zasilające, konstrukcje wsporcze, a kolejne 20 pkt - za przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe wraz z wyposażeniem.

Odcinek Kołbaskowo do węzła Dołuje

Umowę na realizację pierwszego odcinka, ponad 13 km od Kołbaskowa do węzła Dołuje, podpisano w połowie stycznia br. Inwestycję za prawie 777 mln zł realizuje firma PORR.

Tak jak trzy miesiące temu, również we wtorek na terenie budowy wkopano kapsułę czasu, zawierającą mapę inwestycji z podpisami przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury, GDDKiA, samorządowców i budowlańców.

5-kilometrowy „podwójnym” tunel pod Odrą. Umowa przed wakacjami

Wiceminister Bukowiec zapowiedział, że przed wakacjami ma zostać podpisana umowa na trzeci etap ZOS, z Polic do Goleniowa, z 5-kilometrowym „podwójnym” tunelem pod Odrą. Będzie to najdroższy, kosztujący ponad 5 mld zł i najdłuższy, bo 23,4-km odcinek ZOS.

W ramach tej inwestycji przewiduje się budowę 22 obiektów mostowych, dwóch górnych przejść dla zwierząt, rozbudowę węzła drogowego S3/S6 na północ od Goleniowa i wydrążenie dwunawowego tunelu. Będzie się on zaczynał w okolicy miejscowości Święta i zejdzie na głębokość 50 m. Średnica tunelu ma mieć 15 m, a wjazdy będą ok. pół kilometra od brzegów Odry. Tunel przejdzie pod instalacjami Z.Ch. Police, drogą wojewódzką nr 114, linią kolejową oraz terenami polickiego portu.

ZOS poprawi skomunikowanie aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg szybkiego ruchu (A6, S3, S10), wyprowadzi tranzyt z miasta i skróci podróż nad Bałtyk. Z miejscowości powiatu polickiego do węzła Goleniów Północ jest 50-60 km. Po wybudowaniu obwodnicy z tunelem, trasa ma skrócić się trzykrotnie.

ZOS jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., z perspektywą do 2033 r.