Czarne chmury nad prezesem PiS. Jarosław Kaczyński wezwany do prokuratury

Sprawę "dwóch wież" ujawniła w 2019 roku "Gazeta Wyborcza". Chodziło o budowę dwóch wieżowców w centrum Warszawy przez powiązaną z PiS spółkę Srebrna. Ostatecznie inwestycja nie doszła do skutku. Ofiarą niedotrzymania umowy miał paść austriacki biznesmen Gerald Birgfellner, którego Kaczyński zatrudnił do realizacji projektu.

Niedotrzymanie umowy i zarzuty o korupcję

Austriak Gerald Birgfellner zarzuca prezesowi PiS, że nie uzyskał pieniędzy za wykonaną pracę przy przygotowaniu inwestycji. Pojawił się też wątek oferty korupcyjnej. O śledztwie stało się głośno, gdy jako świadek przesłuchiwana była wieloletnia współpracowniczka Kaczyńskiego Barbara Skrzypek. Kobieta zmarła trzy dni po przesłuchaniu, a sam prezes PiS i wielu związanych z nim polityków powiązało śmierć Skrzypek z czynnościami w prokuraturze.

Przesłuchanie prezesa PiS w prokuraturze w maju

Prezes Prawa i Sprawiedliwości został wezwany na przesłuchanie w charakterze świadka - ustaliło Radia ZET. "Pełnomocnik świadka potwierdził jego stawiennictwo" - mówi Radiu ZET rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Skiba. Wezwanie zostało wysłane drogą mailową i pocztową do pełnomocników świadka i pokrzywdzonych. Prokuratura wyznaczyła termin przesłuchania Kaczyńskiego na 20 maja.