Znany duszpasterz, działacz opozycji antykomunistycznej we wtorek przekazał mediom swój list otwarty do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, metropolity gdańskiego abp. Tadeusza Wojdy. W piśmie nawiązał do felietonu posła PiS Antoniego Macierewicza, który ukazał się 19 marca w Telewizji Trwam.

O. Ludwik Wiśniewski: W katolickiej telewizji Macierewicz sieje nienawiść

O. Ludwik napisał, że "w katolickiej telewizji, między jedną i drugą modlitwą, z powołaniem się na Ewangelię, Macierewicz wygłosił przemówienie pełne nienawiści, kłamstw i oszczerstw".

"Ja osobiście znam niemal na pamięć wymysły i oszczerstwa Macierewicza, ale to oskarżenie wstrząsnęło mną tak, że postanowiłem dłużej nie czekać, ale pisać i wołać" – stwierdził.

W ciągu ostatnich dziesięcioleci – przypomniał duszpasterz – kilkakrotnie słał prośby do przewodniczącego KEP i innych biskupów, żeby zechcieli ocenić, czy Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik są "rzeczywiście mediami katolickimi".

"Ja w tych mediach odnajdywałem kłamstwa i oszczerstwa splecione ze straszeniem, że oto wrogie siły – zagraniczne, ale także nasze rodzime – dążą do zniszczenia Radia Maryja, Kościoła, Polski i polskiej kultury" – napisał.

O. Ludwik Wiśniewski: Poważni ludzie opuszczają Kościół

W jego ocenie, "poważni ludzie opuszczali Kościół mówiąc, że skoro biskupi nie reagują na podłość w Kościele, to przynależność do takiego Kościoła nie ma sensu". Nadmienił, że był świadkiem, jak "starsi, często chorzy, życzliwi i dobrzy ludzie nasłuchawszy się oskarżeń przeplatanych modlitwą, a płynących z maryjnego radia, stawali się agresywni, widzący wszędzie wroga, po prostu chorzy".

Wśród wielu różnych przyczyn laicyzacji – jego zdaniem – "niebagatelną rolę odgrywa rozpowszechniona opinia o matactwach w Kościele jednej partii". "Taki Kościół – słyszą młodzi – trzeba omijać z daleka" – stwierdził.

"Jeszcze raz pokornie proszę w swoim i nie tylko w swoim imieniu, aby ksiądz Arcybiskup spowodował, by przeprowadzono rzetelne badania, czy i na ile w mediach: Radio Maryja, Telewizja Trwam i Nasz Dziennik są elementy sprzeczne z ewangelicznym chrześcijaństwem" – napisał o. Ludwik.

Dominikanin poprosił również przewodniczącego KEP "o odpowiednie decyzje", jeśli "ksiądz Arcybiskup uzna to za stosowne”. Ocenił, że wspomniane media "nie mają obecnie zbyt wielu słuchaczy, ale w moim przekonaniu wciąż niszczą ludzi i przyczyniają się do utrwalania podziałów w polskim Kościele".

Następnie podziękował KEP za list w 40. rocznicę wizyty św. Jana Pawła II w rzymskiej synagodze. Stwierdził, że "ma miejsce wśród katolików wielkie oburzenie za brak reakcji Episkopatu na to, co mówi i wyczynia – powołując się na Ewangelię – Grzegorz Braun".

Antoni Macierewicz o SAFE w Telewizji Trwam

19 marca br. poseł PiS Antoni Macierewicz w felietonie na antenie Telewizji Trwam powiedział, że "poszczególne elementy Polski (…) są po prostu niszczone, a głównym punktem odniesienia tego zniszczenia jest tzw. SAFE", który to program określił jako "uzależnienie polskiej armii od Niemiec, likwidacja polskiej armii z punktu widzenia naszego narodowego interesu".

Według Macierewicza, "alternatywna i słuszna" koncepcja tzw. SAFE 0 proc. zaproponowana przez prezydenta Karola Nawrockiego jest odrzucana przez premiera Donalda Tuska, dla którego "interes rosyjski, ale przede wszystkim niemiecki jest nieporównanie ważniejszy niż interes Polski".

Polityk zarzucił rządzącym niszczenie polskich rolników, elementów gospodarczych, politycznych, społecznych i prawa. Niejasno mówił o "przestępstwie Donalda Tuska" i zbrodniarzu, który „zamordował naszego prezydenta i polską elitę narodową nad Smoleńskiem". "Mowa o Putinie, ale mowa także o Donaldzie Tusku, który wspierał i nadal wspiera Putina" – powiedział Macierewicz.

Zdaniem posła PiS do katastrofy smoleńskiej 10 kwietnia 2010 r. doprowadził Władimir Putin, żeby "władzę w Polsce objął właśnie Donald Tusk", który zawarł sojusz z Rosją i z Niemcami i próbuje ukryć prawdę o "straszliwej zbrodni" w Smoleńsku.

Kim jest o. Ludwik Wiśniewski?

O. Ludwik Wiśniewski urodził się 25 października 1936 r. w Skierbieszowie k. Zamościa. W latach 1963-1966 i 1968-1972 prowadził duszpasterstwo akademickie w Gdańsku, w którym aktywni byli tacy członkowie opozycji jak Aleksander Hall, Arkadiusz Rybicki, Marian Terlecki.

Od 1972 do 1981 r. pracował w Lublinie jako duszpasterz akademicki; wniósł istotny wkład w tworzenie środowisk demokratycznej opozycji. Do jego lubelskich wychowanków należeli m.in. Bogdan Borusewicz, Janusz Krupski oraz Marian Piłka.

W 1976 r. był sygnatariuszem listu otwartego do I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka dotyczącego dyskryminacji ludzi wierzących. W latach 70. był też uczestnikiem spotkań działaczy ROPCiO, KSS KOR oraz Ruchu Młodej Polski. Od 1981 do 1988 r. był duszpasterzem akademickim we Wrocławiu.

W 2006 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a w 2015 r. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jest honorowym obywatelem Lublina, Gdańska i Wrocławia.