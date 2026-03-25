Według danych amerykańskiego wywiadu Iran rozstawił już w Cieśninie Ormuz miny pływające, które są zakotwiczone tuż pod powierzchnią wody.

Dwa rodzaje zaawansowanych min

Ich irańska wersja, znana jako Mahan 3, to 300-kg ładunek wyposażony w czujniki akustyczne, który może wykryć obecność statku z odległości ok. 3 m. Ponieważ aktywacja takiej miny odbywa się akustycznie, nie ma znaczenia rodzaj materiału, z którego wykonano kadłub atakowanej jednostki.

Drugi, wykryty przez Amerykanów, rodzaj min użytych przez IRGC to 220-kg mina denna Maham 7, którą można rozmieścić za pomocą małych kutrów lub śmigłowców. Urządzenie jest przeznaczone do atakowania mniejszych jednostek, jak barki desantowe lub okręty patrolowe i może być rozstawiane na wodach na głębokości od 3 do 91 metrów.

W zwalczaniu tego typu zagrożeń Stany Zjednoczone przyjęły taktykę niszczenia wszelkich irańskich jednostek zdolnych do rozmieszczania min, w tym barek i łodzi motorowych. Amerykanie używają w tym celu głównie śmigłowców Apache i samolotów bliskiego wsparcia A-10.

Nawet 6 tysięcy min w arsenale Iranu

CBS podkreśliła, że nie wiadomo, ile dokładnie min morskich Iran ma w swoim arsenale, ale szacunki z ostatnich lat wahały się między 2 a 6 tys. To zarówno urządzenia wyprodukowane w Iranie, ale też w Chinach lub Rosji, a nawet – jak poinformowała stacja – nie wyklucza się, że na wyposażeniu irańskiej armii są też miny morskie wyprodukowane jeszcze w czasach byłego Związku Sowieckiego.

Trump: Iran ma natychmiast usunąć miny

"Jeśli Iran umieścił jakiekolwiek miny w Cieśninie Ormuz i nie mamy żadnych doniesień na ten temat, chcemy, aby zostały usunięte. NATYCHMIAST!" – CBS przypomniała wpis prezydenta Donalda Trumpa w reakcji na doniesienia amerykańskiego wywiadu.

Cieśnina Ormuz, przez którą transportuje się ok. 20 proc. światowych dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, ma zaledwie 21 mil szerokości w najwęższym miejscu, co znacznie ułatwia kontrolę tego szlaku wodnego i nawet małe pole minowe może stanowić bardzo poważne zagrożenie dla światowego handlu.

Izrael i USA od 28 lutego prowadzą wojnę przeciwko Iranowi, który w odwecie atakuje cele w samym Izraelu oraz wielu państwach regionu. Ponadto Teheran skutecznie ograniczył transport ropy naftowej przez cieśninę Ormuz, co spowodowało gwałtowny wzrost cen surowca na świecie.