Pogrzeb posła Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki z małżonką wezmą udział w uroczystości

Prezydent Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka potwierdzili swój udział w uroczystościach pogrzebowych. Informację tę przekazał we wtorek rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Parze prezydenckiej będzie towarzyszył minister Mateusz Kotecki z Kancelarii Prezydenta. Udział głowy państwa podkreśla rangę pożegnania posła, który cieszył się ogromnym szacunkiem społecznym.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki rozpocznie się w środę o godz. 13:30. Organizacją wydarzenia zajmuje się Kancelaria Sejmu, ponieważ pogrzeb ma charakter państwowy. Msza odbędzie się w Kościele parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu. Przewodniczący liturgii będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny. Miejscem pochówku będzie Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na pobliski cmentarz, gdzie nastąpi złożenie ciała do grobu.

Pośmiertne odznaczenie Litewki za zasługi

Prezydent Karol Nawrocki już w poniedziałek uhonorował zmarłego parlamentarzystę. Nadał mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To drugie najważniejsze cywilne odznaczenie w kraju. Prezydent przyznał je za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej, które Łukasz Litewka podejmował z pożytkiem dla Polski i jej obywateli.

Tragiczny wypadek posła Litewki

Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Lewicy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską, gdy potrącił go samochód. Mimo szybkiej pomocy, życia polityka i znanego społecznika nie udało się uratować.