Pogrzeb posła Łukasza Litewki. Prezydent Nawrocki z małżonką wezmą udział w uroczystości

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 20:56
Księga kondolencyjna posła Lewicy Łukasza Litewki/PAP
Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką weźmie udział w ostatnim pożegnaniu posła Łukasza Litewki. Uroczystość w Sosnowcu będzie miała charakter państwowy.

Prezydent Karol Nawrocki oraz Marta Nawrocka potwierdzili swój udział w uroczystościach pogrzebowych. Informację tę przekazał we wtorek rzecznik prezydenta, Rafał Leśkiewicz. Parze prezydenckiej będzie towarzyszył minister Mateusz Kotecki z Kancelarii Prezydenta. Udział głowy państwa podkreśla rangę pożegnania posła, który cieszył się ogromnym szacunkiem społecznym.

Pogrzeb Łukasza Litewki. Uroczystość będzie miała charakter państwowy

Ostatnie pożegnanie Łukasza Litewki rozpocznie się w środę o godz. 13:30. Organizacją wydarzenia zajmuje się Kancelaria Sejmu, ponieważ pogrzeb ma charakter państwowy. Msza odbędzie się w Kościele parafii pw. św. Joachima w Sosnowcu. Przewodniczący liturgii będzie biskup sosnowiecki Artur Ważny. Miejscem pochówku będzie Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Po zakończeniu mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na pobliski cmentarz, gdzie nastąpi złożenie ciała do grobu.

Policja wydała nowy komunikat po wypadku posła Łukasza Litewki

Pośmiertne odznaczenie Litewki za zasługi

Prezydent Karol Nawrocki już w poniedziałek uhonorował zmarłego parlamentarzystę. Nadał mu pośmiertnie Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. To drugie najważniejsze cywilne odznaczenie w kraju. Prezydent przyznał je za wybitne osiągnięcia w działalności publicznej i społecznej, które Łukasz Litewka podejmował z pożytkiem dla Polski i jej obywateli.

Tragiczny wypadek posła Litewki

Łukasz Litewka zginął w ubiegły czwartek w Dąbrowie Górniczej. 36-letni poseł Lewicy jechał rowerem ulicą Kazimierzowską, gdy potrącił go samochód. Mimo szybkiej pomocy, życia polityka i znanego społecznika nie udało się uratować.

Źródło PAP
