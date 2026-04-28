Polska "bramą północy" dla amerykańskiego gazu. Ambitna deklaracja prezydenta Nawrockiego

oprac. Olga Skórko
dzisiaj, 19:01
Karol Nawrocki, Andrej Plenković
Karol Nawrocki, Andrej Plenković/PAP
Prezydent Karol Nawrocki ogłosił w Dubrowniku, że Polska jest gotowa stać się "bramą północy" dla amerykańskiego gazu. Podczas XI Szczytu Inicjatywy Trójmorza głowa państwa podkreśliła, że strategiczny sojusz z USA to klucz do niepodległości energetycznej całego regionu. Nawrocki zaproponował również powołanie Banku Inicjatywy Trójmorza, który sfinansuje kluczowe projekty infrastrukturalne.

Prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Podczas wspólnej konferencji z liderami Chorwacji i Słowacji ogłosił gotowość Polski do pełnienia roli "bramy północy". Nasz kraj ma odbierać amerykański gaz i przesyłać go dalej do państw regionu. Ten ruch bezpośrednio buduje odpowiedzialność i niezależność energetyczną Europy Środkowej.

Czas na Bank Inicjatywy Trójmorza?

Polski prezydent stawia na konkretne mechanizmy finansowe. Zaproponował rozpoczęcie debaty nad powołaniem Banku Inicjatywy Trójmorza. Nowa instytucja miałaby finansować rozbudowę infrastruktury w naszym regionie. Nawrocki przekonywał, że stabilne mechanizmy finansowania wokół Banku Rozwoju Trójmorza to konieczność, która pozwoli na realny skok cywilizacyjny państw członkowskich.

Strategiczny sojusz z USA

Nawrocki jednoznacznie wskazał Stany Zjednoczone jako najważniejszego partnera strategicznego. Współpraca z Waszyngtonem wykracza poza zakupy surowców. Prezydent uważa, że wspieranie formatu Trójmorza to strategiczny obowiązek Polski. Silne powiązania gospodarcze i energetyczne z USA stanowią fundament bezpieczeństwa dla wszystkich krajów położonych między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym.

Nawrocki uderza w Tuska. "Ten wywiad jest szkodliwy dla Polski"
Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Rozwój Trójmorza to nie tylko biznes, ale też bezpieczeństwo. Prezydent podkreślił, że silny region to silna wschodnia flanka NATO. Inicjatywa ma kluczowe znaczenie w kilku obszarach:

  • Militarnym i wojskowym: sprawniejsza infrastruktura pozwala na szybszy przerzut wojsk.
  • Gospodarczym: silniejsze więzi handlowe budują odporność regionu.
  • Europejskim: Trójmorze pozwala państwom regionu mówić wspólnym głosem wewnątrz Unii Europejskiej.
Źródło PAP
Kaczyński ocenia ruch Nawrockiego. "Ryzykowne"
oprac. Olga Skórko
Tylko 1 łyżka dodana do podlewania sprawi, że anturium obsypie się przepięknymi kwiatami
Popularna sieć znika po 30 latach. Zamyka wszystkie sklepy w Irlandii i Wielkiej Brytanii
Błyskawiczny quiz z wiedzy ogólnej. Dla osoby po studiach 10/10 to łatwizna
