Polska "bramą północy" dla amerykańskiego gazu. Ambitna deklaracja prezydenta Nawrockiego

Prezydent Karol Nawrocki reprezentuje Polskę na Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza w Dubrowniku. Podczas wspólnej konferencji z liderami Chorwacji i Słowacji ogłosił gotowość Polski do pełnienia roli "bramy północy". Nasz kraj ma odbierać amerykański gaz i przesyłać go dalej do państw regionu. Ten ruch bezpośrednio buduje odpowiedzialność i niezależność energetyczną Europy Środkowej.

Czas na Bank Inicjatywy Trójmorza?

Polski prezydent stawia na konkretne mechanizmy finansowe. Zaproponował rozpoczęcie debaty nad powołaniem Banku Inicjatywy Trójmorza. Nowa instytucja miałaby finansować rozbudowę infrastruktury w naszym regionie. Nawrocki przekonywał, że stabilne mechanizmy finansowania wokół Banku Rozwoju Trójmorza to konieczność, która pozwoli na realny skok cywilizacyjny państw członkowskich.

Strategiczny sojusz z USA

Nawrocki jednoznacznie wskazał Stany Zjednoczone jako najważniejszego partnera strategicznego. Współpraca z Waszyngtonem wykracza poza zakupy surowców. Prezydent uważa, że wspieranie formatu Trójmorza to strategiczny obowiązek Polski. Silne powiązania gospodarcze i energetyczne z USA stanowią fundament bezpieczeństwa dla wszystkich krajów położonych między Bałtykiem, Adriatykiem a Morzem Czarnym.

Wzmocnienie wschodniej flanki NATO

Rozwój Trójmorza to nie tylko biznes, ale też bezpieczeństwo. Prezydent podkreślił, że silny region to silna wschodnia flanka NATO. Inicjatywa ma kluczowe znaczenie w kilku obszarach: