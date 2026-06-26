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Historyczny sukces Polski. Wrocławskie lotnisko najlepszym w Europie

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 09:23
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zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Historyczny sukces Polski. Wrocławskie lotnisko najlepszym w Europie/PAP Archiwalny
Polskie lotnictwo świętuje bezprecedensowe osiągnięcie. Po raz pierwszy w ponad dwudziestoletniej historii prestiżowego konkursu ACI EUROPE Best Airport Awards, główna nagroda w swojej kategorii trafiła do polskiego portu lotniczego. Wrocławskie lotnisko zostało oficjalnie uznane za najlepszy obiekt w Europie w segmencie portów obsługujących do 5 milionów pasażerów rocznie.

To wyróżnienie nie jest jedynie formą uznania za wyniki operacyjne. Kapituła konkursu ACI (Airports Council International) poddaje ocenie szereg kluczowych aspektów: od standardów obsługi podróżnych i innowacyjności, przez tempo rozwoju infrastruktury, aż po efektywność zarządzania i strategię zrównoważonego rozwoju.

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Rok rekordów lotniska

Rok 2025 zapisał się w kronikach lotniska jako czas intensywnej pracy i rekordowych wyników. Port obsłużył łącznie 4,9 mln pasażerów, co stanowi najlepszy rezultat w historii obiektu. Sukces ten nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że został osiągnięty w trakcie prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac modernizacyjnych. Mimo konieczności czasowej rekonfiguracji niektórych obszarów operacyjnych, lotnisko nie tylko utrzymało płynność obsługi, ale skutecznie rozwijało siatkę połączeń.

Test sprawności. Finał Ligi Konferencji UEFA

Egzaminem dojrzałości dla wrocławskiej infrastruktury i zespołu był zeszłoroczny finał Ligi Konferencji UEFA. Wydarzenie to wygenerowało ogromne spiętrzenie ruchu. W ciągu zaledwie trzech dni terminal obsłużył ponad 57 tysięcy pasażerów, a przeprowadzono ponad 500 operacji lotniczych. Sprawne przyjęcie tak dużej fali kibiców potwierdziło najwyższe kompetencje organizacyjne wrocławskiego portu.

Eksperci szczególnie docenili umiejętność łączenia intensywnego rozwoju z komfortem podróżnych. W ramach modernizacji:

  • zmodernizowano systemy obsługi bagażu,
  • rozbudowano strefy kontroli bezpieczeństwa,
  • udoskonalono infrastrukturę terminalową.

Kluczowym osiągnięciem było utrzymanie wysokiego poziomu punktualności - mimo prowadzonych prac, większość operacji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, co pozwoliło zminimalizować niedogodności dla pasażerów.

Jury konkursu zwróciło uwagę również na proekologiczną postawę wrocławskiego portu. Inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym tak nieszablonowe projekty jak własna pasieka produkująca lokalny miód, podkreślają zaangażowanie lotniska w budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem i dbałość o ekologię.

Źródło: Polskiobserwator

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Źródło dziennik.pl
Tematy: PolskaWrocławlotnisko
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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