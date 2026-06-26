To wyróżnienie nie jest jedynie formą uznania za wyniki operacyjne. Kapituła konkursu ACI (Airports Council International) poddaje ocenie szereg kluczowych aspektów: od standardów obsługi podróżnych i innowacyjności, przez tempo rozwoju infrastruktury, aż po efektywność zarządzania i strategię zrównoważonego rozwoju.

Rok rekordów lotniska

Rok 2025 zapisał się w kronikach lotniska jako czas intensywnej pracy i rekordowych wyników. Port obsłużył łącznie 4,9 mln pasażerów, co stanowi najlepszy rezultat w historii obiektu. Sukces ten nabiera szczególnego znaczenia, jeśli weźmiemy pod uwagę, że został osiągnięty w trakcie prowadzenia zakrojonych na szeroką skalę prac modernizacyjnych. Mimo konieczności czasowej rekonfiguracji niektórych obszarów operacyjnych, lotnisko nie tylko utrzymało płynność obsługi, ale skutecznie rozwijało siatkę połączeń.

Test sprawności. Finał Ligi Konferencji UEFA

Egzaminem dojrzałości dla wrocławskiej infrastruktury i zespołu był zeszłoroczny finał Ligi Konferencji UEFA. Wydarzenie to wygenerowało ogromne spiętrzenie ruchu. W ciągu zaledwie trzech dni terminal obsłużył ponad 57 tysięcy pasażerów, a przeprowadzono ponad 500 operacji lotniczych. Sprawne przyjęcie tak dużej fali kibiców potwierdziło najwyższe kompetencje organizacyjne wrocławskiego portu.

Eksperci szczególnie docenili umiejętność łączenia intensywnego rozwoju z komfortem podróżnych. W ramach modernizacji:

zmodernizowano systemy obsługi bagażu,

rozbudowano strefy kontroli bezpieczeństwa,

udoskonalono infrastrukturę terminalową.

Kluczowym osiągnięciem było utrzymanie wysokiego poziomu punktualności - mimo prowadzonych prac, większość operacji przebiegała zgodnie z założonym harmonogramem, co pozwoliło zminimalizować niedogodności dla pasażerów.

Jury konkursu zwróciło uwagę również na proekologiczną postawę wrocławskiego portu. Inicjatywy związane ze zrównoważonym rozwojem, w tym tak nieszablonowe projekty jak własna pasieka produkująca lokalny miód, podkreślają zaangażowanie lotniska w budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem i dbałość o ekologię.

Źródło: Polskiobserwator