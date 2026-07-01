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Zaginęła aktywistka z Podlasia. Szuka jej cała Polska, policja prosi o pomoc

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 13:30
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Podlascy policjanci szukują Kai Kojder-Demskiej
Podlascy policjanci szukują Kai Kojder-Demskiej/Materiały prasowe
Podlascy policjanci poszukują Kai Kojder-Demskiej, etnolożki i aktywistki z gminy Krynki. Znajomi aktywistki publikują w mediach społecznościowych apele z prośbą o pomoc. Kobieta ostatni raz była widziana w poniedziałek w srebrnym samochodzie marki Fiat Punto.

Kaja Kojder-Demska ma 165 cm wzrostu i brązowe włosy sięgające za ucho. Nosi okulary korekcyjne. Ma dwa kolorowe tatuaże z motywem roślinnym - na lewym obojczyku i na ramieniu. Ubrana była w ciemną sukienkę i ciemne buty sportowe. Miała przy sobie czarną nerkę zapinaną na pasie.

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Apel policji ws. Kai Kojder-Demskiej

Jak podaje policja z Sokółki, Kaja Kojder-Demska ostatni raz była widziana w poniedziałek 29 czerwca ok. godz. 13.00 w miejscowości Piłatowszczyzna, skąd oddaliła się w nieznanym kierunku srebrnym Fiatem Punto. "Wszystkie osoby, które posiadają jakąkolwiek informację na temat miejsca pobytu kobiety, prosimy zgłaszać pod numerem alarmowym 112 bądź kontaktować się z najbliższą jednostką policji" - napisali policjanci.

Informacje o zaginięciu Kai Kojder-Demskiej opublikowała też Fundacja Bezkres. Wskazuje ona, że kobieta ostatni raz była widziana w poniedziałek o godz. 13.00 w sklepie w podlaskim Gródku. Fundacja podaje też numer rejestracyjny samochodu, którym poruszała się zaginiona: FZ6628V.

Nr kontaktowy - informacje o Mai Kojder-Demskiej

Kaja Kojder-Demska mieszka w pobliżu Krynek. Ma dwójkę dzieci. Osoby mające informacje na jej temat mogą także pilnie kontaktować się z Komendą Powiatową Policji w Sokółce pod numerem +48 47 712 32 12.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: policjazaginięcieaktywistka
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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