Rosja zamyka przejścia graniczne

Oficjalny komunikat opublikowany w rosyjskim serwisie legislacyjnym brzmi następująco:

"Tymczasowo zawiesić od 1 lipca 2026 r. przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez przejścia graniczne kolejowe przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach granicy państwowej Federacji Rosyjskiej"

Zablokowane przejścia obejmują:

Granicę z Finlandią : pięć punktów, od Karelii (Vartius-Lytta) po stacje w obwodzie leningradzkim.

: pięć punktów, od Karelii (Vartius-Lytta) po stacje w obwodzie leningradzkim. Granicę z Estonią : punkt w Pieczorach (obwód pskowski).

: punkt w Pieczorach (obwód pskowski). Granicę z Łotwą: punkt Pitałowo.

Rosyjski rząd przekazał polecenie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, aby oficjalnie powiadomiło o wprowadzonych blokadach władze sąsiednich państw.

Wzmożone kontrole i sankcje

Jak donosi rosyjska rozgłośnia RBK, decyzja o zamknięciu przejść została podjęta w obliczu bardzo dużego natężenia ruchu w ostatnich dniach. Wcześniej, na przejściach granicznych (m.in. estońskim Narva-Jõesuu), tworzyły się wielokilometrowe korki, a pasażerowie i transporty czekali na odprawę nawet kilkanaście godzin.

Przyczyną tych zatorów były zaostrzone procedury kontrolne. Estoński minister spraw wewnętrznych, Igor Taro, wyjaśniał już na początku czerwca, że celnicy skrupulatnie sprawdzają każdy transport w związku z wdrożeniem rozszerzonej listy sankcyjnej wobec Rosji. W kontekście tych utrudnień estońskie MSW wystosowało jasny komunikat:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca jeździć do Rosji i my w pełni tę rekomendację podtrzymujemy - powiedział estoński minister spraw wewnętrznych w odpowiedzi na interpelację.