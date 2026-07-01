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Nagła decyzja Rosji. Zamknęła przejścia graniczne z trzema państwami NATO

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 12:42
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Przejs?ie granicze Estonia-Rosja
Rosja zamknęła przejścia graniczne. Chodzi o trzy państwa NATO/East News
Od 1 lipca Rosja wstrzymała ruch pociągów na siedmiu przejściach granicznych z Finlandią, Estonią i Łotwą. Przyczyny tej tymczasowej blokady nie zostały oficjalnie zakomunikowane przez rosyjski rząd.

Rosja zamyka przejścia graniczne

Oficjalny komunikat opublikowany w rosyjskim serwisie legislacyjnym brzmi następująco:

"Tymczasowo zawiesić od 1 lipca 2026 r. przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez przejścia graniczne kolejowe przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach granicy państwowej Federacji Rosyjskiej"

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Zablokowane przejścia obejmują:

  • Granicę z Finlandią: pięć punktów, od Karelii (Vartius-Lytta) po stacje w obwodzie leningradzkim.
  • Granicę z Estonią: punkt w Pieczorach (obwód pskowski).
  • Granicę z Łotwą: punkt Pitałowo.

Rosyjski rząd przekazał polecenie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, aby oficjalnie powiadomiło o wprowadzonych blokadach władze sąsiednich państw.

Wzmożone kontrole i sankcje

Jak donosi rosyjska rozgłośnia RBK, decyzja o zamknięciu przejść została podjęta w obliczu bardzo dużego natężenia ruchu w ostatnich dniach. Wcześniej, na przejściach granicznych (m.in. estońskim Narva-Jõesuu), tworzyły się wielokilometrowe korki, a pasażerowie i transporty czekali na odprawę nawet kilkanaście godzin.

Przyczyną tych zatorów były zaostrzone procedury kontrolne. Estoński minister spraw wewnętrznych, Igor Taro, wyjaśniał już na początku czerwca, że celnicy skrupulatnie sprawdzają każdy transport w związku z wdrożeniem rozszerzonej listy sankcyjnej wobec Rosji. W kontekście tych utrudnień estońskie MSW wystosowało jasny komunikat:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca jeździć do Rosji i my w pełni tę rekomendację podtrzymujemy - powiedział estoński minister spraw wewnętrznych w odpowiedzi na interpelację.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: RosjaNATOprzejścia graniczne
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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