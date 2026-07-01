Rosja zamyka przejścia graniczne
Oficjalny komunikat opublikowany w rosyjskim serwisie legislacyjnym brzmi następująco:
"Tymczasowo zawiesić od 1 lipca 2026 r. przemieszczanie się osób, pojazdów, towarów i ładunków przez przejścia graniczne kolejowe przez granicę państwową Federacji Rosyjskiej na określonych odcinkach granicy państwowej Federacji Rosyjskiej"
Zablokowane przejścia obejmują:
- Granicę z Finlandią: pięć punktów, od Karelii (Vartius-Lytta) po stacje w obwodzie leningradzkim.
- Granicę z Estonią: punkt w Pieczorach (obwód pskowski).
- Granicę z Łotwą: punkt Pitałowo.
Rosyjski rząd przekazał polecenie Ministerstwu Spraw Zagranicznych, aby oficjalnie powiadomiło o wprowadzonych blokadach władze sąsiednich państw.
Wzmożone kontrole i sankcje
Jak donosi rosyjska rozgłośnia RBK, decyzja o zamknięciu przejść została podjęta w obliczu bardzo dużego natężenia ruchu w ostatnich dniach. Wcześniej, na przejściach granicznych (m.in. estońskim Narva-Jõesuu), tworzyły się wielokilometrowe korki, a pasażerowie i transporty czekali na odprawę nawet kilkanaście godzin.
Przyczyną tych zatorów były zaostrzone procedury kontrolne. Estoński minister spraw wewnętrznych, Igor Taro, wyjaśniał już na początku czerwca, że celnicy skrupulatnie sprawdzają każdy transport w związku z wdrożeniem rozszerzonej listy sankcyjnej wobec Rosji. W kontekście tych utrudnień estońskie MSW wystosowało jasny komunikat:
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie zaleca jeździć do Rosji i my w pełni tę rekomendację podtrzymujemy - powiedział estoński minister spraw wewnętrznych w odpowiedzi na interpelację.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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