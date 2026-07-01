Wypadek autokaru turystycznego w Turcji. Ranni Polacy

Do wypadku, jak podały tureckie media, doszło w środę około godziny 5 rano czasu lokalnego w Antalyi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że autobusem podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z nich odniosło lekkie obrażenia. Trafili do szpitala.
Polski konsulat jest w kontakcie z tureckimi szpitalami
Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego. Antalya na południu Turcji to popularny kurort, chętnie odwiedzany przez polskich turystów.
Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.