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Wypadek autokaru turystycznego w Turcji. Ranni Polacy

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 12:33
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pogotowie, Turcja
Ranni zostali natychmiast przewiezieni do szpitali/Shutterstock
W mieście Antalya na południu Turcji doszło do zderzenia samochodu osobowego i autobusu. 12 Polaków doznało lekkich obrażeń - przekazał rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Do wypadku, jak podały tureckie media, doszło w środę około godziny 5 rano czasu lokalnego w Antalyi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że autobusem podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z nich odniosło lekkie obrażenia. Trafili do szpitala.

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Polski konsulat jest w kontakcie z tureckimi szpitalami

Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego. Antalya na południu Turcji to popularny kurort, chętnie odwiedzany przez polskich turystów.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: autokarwypadekTurcja
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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