Wypadek autokaru turystycznego w Turcji. Ranni Polacy

Do wypadku, jak podały tureckie media, doszło w środę około godziny 5 rano czasu lokalnego w Antalyi. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że autobusem podróżowało 30 polskich obywateli. 12 z nich odniosło lekkie obrażenia. Trafili do szpitala.

Polski konsulat jest w kontakcie z tureckimi szpitalami

Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z placówkami medycznymi i organizatorami wycieczki. W zderzeniu, jak podają tureckie media, zginął kierowca samochodu osobowego. Antalya na południu Turcji to popularny kurort, chętnie odwiedzany przez polskich turystów.