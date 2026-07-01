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Oświadczenie majątkowe Donalda Trumpa. Miliardowe przychody z kryptowalut

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 09:25
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Donald Trump
Donald Trump osiągnął gigantyczne dochody/PAP/EPA
Rodzina prezydenta USA Donalda Trump robi ogromne pieniądze. W 2025 roku zarobiła ponad 1,4 mld dolarów dochodu z przedsięwzięć kryptowalutowych - podała agencja Reutera, powołując się na deklarację Trumpa. Oznacza to, że większość dochodu prezydenta pochodziła z branży, która zyskała na jego polityce.

Donald Trump zgłosił w deklaracji złożonej w urzędzie ds. etyki rządu, że jego firmy zarobiły prawie 800 mln dolarów na założonym przez niego i jego synów przedsięwzięciu kryptowalutowym World Liberty Financial. Na tę sumę składa się 520 mln dochodu ze sprzedaży tokenów i ponad 250 mln dolarów ze sprzedaży udziałów w przedsiębiorstwie.

Rosną dochody Trumpów po objęciu stanowiska prezydenta USA przez Donalda Trumpa

Prezydent zgłosił również 635 dolarów dochodu ze sprzedaży meme coinów Trumpa. W zgłoszeniu z poprzedniego roku Trump zadeklarował niecałe 57,4 mln dolarów dochodu ze sprzedaży tokenów w World Liberty. Oznacza to, że w ciągu roku dochody te wzrosły dziewięciokrotnie. Reuters szacował niedawno, że rodzina Trumpa zarobiła co najmniej 2,3 mld dolarów na projektach związanych z kryptowalutami od jego powrotu do Białego Domu w 2025 roku.

Trump sprzyja kryptowalutom i na nich zarabia

Po ponownym objęciu władzy Trump prowadził politykę ocenianą jako korzystną dla branży kryptowalut – od wprowadzenia federalnych reguł dotyczących stablecoinów, po ograniczanie nadzoru władz nad sektorem.

Komentarz Białego Domu do zarobków Trumpa

Rzeczniczka Białego Domu Anna Kelly ogłosiła, że "ani prezydent, ani jego rodzina nigdy nie angażowali się, ani nigdy się nie zaangażują w konflikty interesów". "Prezydent Trump z dumą uczynił Stany Zjednoczone światową stolicą krytpowalut przy pomocy działań wykonawczych" - dodała. "Wszystkie działania prezydenta Trumpa i jego administracji są podejmowane w najlepszym interesie Amerykanów" - zapewniła, oskarżając dziennikarzy twierdzących inaczej o promowanie "narracji, którą Demokraci i przestarzałe media forsują od dekady".

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Na czym jeszcze zarabia Donald Trump

Wśród dochodów z 2025 roku prezydent zgłosił również ponad 80 mln dolarów z ugód zawieranych z mediami oraz 52 mln dolarów z licencji na używanie jego nazwiska przez zagranicznych deweloperów, głównie z Bliskiego Wschodu. Z deklaracji wynika również, że przychody z pól golfowych i ośrodków wypoczynkowych Trumpa wzrosły o 15 proc. do ponad 500 mln dolarów. Przychody z posiadłości Mar-a-Lago na Florydzie powiększyły się z 50 mln dolarów w 2024 roku do 77 mln dolarów w roku 2025.

wia/ sp/

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Źródło PAP
Tematy: Donald TrumpUSAkryptowaluty
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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