Kontrowersyjna procesja religijna w centrum Berlina

W sobotni wieczór, 27 czerwca, przez centrum Berlina przeszła procesja zorganizowana z okazji Aszury - jednego z najważniejszych świąt w islamie szyickim. Marsz, który rozpoczął się w okolicach katedry, a zakończył na placu Gendarmenmarkt, wywołał falę krytyki oraz szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej.

Uczestnictwo dzieci w ekstremalnych warunkach

Największe emocje wzbudził udział w wydarzeniu dzieci. Jak podaje portal bz-berlin.de, w sieci pojawiły się nagrania ukazujące nieletnich przebranych za postaci historyczne i związanych liną. Uczestnicy marszu, w tym dzieci, musieli przemieszczać się ulicami miasta w warunkach silnego upału, gdzie temperatura sięgała blisko 40 stopni Celsjusza.

Instytucja Żydowskie Forum na rzecz Demokracji i przeciwko Antysemityzmowi (JFDA) opublikowała nagrania z wydarzenia, oceniając je jednoznacznie negatywnie: "dzieci zostały wykorzystane jako element islamistycznego widowiska”

Zdaniem organizacji, wydarzenie było formą inscenizacji łączącą symbole religijne z przekazem politycznym oraz "estetyką zastraszania”. Według relacji JFDA, w marszu wzięło udział kilkaset osób, a wśród obecnych flag państw (Turcji, Iranu, Libanu) miały pojawić się symbole nawiązujące do Państwa Islamskiego. Organizacja wskazuje również na skandowanie haseł poparcia dla przywódców powiązanych z irańskim reżimem, określając ich jako "ikony islamskiego terroryzmu".

Aktuell: Vor wenigen Minuten endete am Gendarmenmarkt in Berlin eine islamistische Demonstration zum sogenannten Aschura-Gedenktag.



Zuvor kam es zu einer verstörenden Instrumentalisierung von Kindern: Gefesselt und verkleidet wurden sie für ein islamistisches Schauspiel in Szene… pic.twitter.com/1OxV3232qY — Jüdisches Forum (JFDA e.V.) (@JFDA_eV) June 27, 2026 Rozwiń

Kontekst święta Aszury

Aszura jest dla szyitów świętem o charakterze żałobnym, upamiętniającym męczeńską śmierć Imama Husajna ibn Alego w 680 roku. Tradycyjnie obchody te obejmują modlitwy, procesje, a w niektórych wspólnotach również rytuały samobiczowania. Eksperci zaznaczają jednak, że obchody te coraz częściej stają się polem do działań politycznych, szczególnie w środowiskach wspieranych przez władze Iranu.