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Kontrowersyjny marsz w Berlinie w upale. Nagranie pokazuje dzieci związane sznurem

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 13:04
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Heatwave in Germany
Kontrowersyjna procesja religijna w centrum Berlina/PAP/EPA
W centrum Berlina doszło do kontrowersyjnej procesji religijnej z okazji święta Aszury. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać dzieci związane sznurem, uczestniczące w marszu przy blisko 40-stopniowym upale. Wydarzenie wywołało falę krytyki, a organizacje społeczne oskarżają organizatorów o polityczne wykorzystanie dzieci i estetykę zastraszania.

Kontrowersyjna procesja religijna w centrum Berlina

W sobotni wieczór, 27 czerwca, przez centrum Berlina przeszła procesja zorganizowana z okazji Aszury - jednego z najważniejszych świąt w islamie szyickim. Marsz, który rozpoczął się w okolicach katedry, a zakończył na placu Gendarmenmarkt, wywołał falę krytyki oraz szeroką dyskusję w przestrzeni publicznej.

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Uczestnictwo dzieci w ekstremalnych warunkach

Największe emocje wzbudził udział w wydarzeniu dzieci. Jak podaje portal bz-berlin.de, w sieci pojawiły się nagrania ukazujące nieletnich przebranych za postaci historyczne i związanych liną. Uczestnicy marszu, w tym dzieci, musieli przemieszczać się ulicami miasta w warunkach silnego upału, gdzie temperatura sięgała blisko 40 stopni Celsjusza.

Instytucja Żydowskie Forum na rzecz Demokracji i przeciwko Antysemityzmowi (JFDA) opublikowała nagrania z wydarzenia, oceniając je jednoznacznie negatywnie: "dzieci zostały wykorzystane jako element islamistycznego widowiska

Zdaniem organizacji, wydarzenie było formą inscenizacji łączącą symbole religijne z przekazem politycznym oraz "estetyką zastraszania”. Według relacji JFDA, w marszu wzięło udział kilkaset osób, a wśród obecnych flag państw (Turcji, Iranu, Libanu) miały pojawić się symbole nawiązujące do Państwa Islamskiego. Organizacja wskazuje również na skandowanie haseł poparcia dla przywódców powiązanych z irańskim reżimem, określając ich jako "ikony islamskiego terroryzmu".

Kontekst święta Aszury

Aszura jest dla szyitów świętem o charakterze żałobnym, upamiętniającym męczeńską śmierć Imama Husajna ibn Alego w 680 roku. Tradycyjnie obchody te obejmują modlitwy, procesje, a w niektórych wspólnotach również rytuały samobiczowania. Eksperci zaznaczają jednak, że obchody te coraz częściej stają się polem do działań politycznych, szczególnie w środowiskach wspieranych przez władze Iranu.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Berlinnagranieupały
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Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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