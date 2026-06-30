Ważna deklaracja amerykańskiego generała ws. NATO. "Tak właśnie buduje się odstraszanie"

Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć słowa czynami, a Stany Zjednoczone będą przy was. Tak właśnie buduje się odstraszanie: nie słowami wygłaszanymi z podium, ale żołnierzami z butami w błocie – powiedział generał w estońskiej miejscowości Valga podczas uroczystości, w ramach której dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii przekazano Korpusowi Niemiecko-Holenderskiemu.

Ustąpienie ze stanowiska

Generał Christopher Donahue, który w czwartek ustąpi ze stanowiska, pełni również funkcję dowódcy sił lądowych USA w Europie i Afryce.

Dowód determinacji NATO

Występując obok niego minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że przydzielenie dodatkowego dowództwa NATO do obrony krajów bałtyckich jest dowodem determinacji sojuszu.

Jest to widoczny i zdecydowany dowód jedności NATO, gotowości bojowej oraz naszej wspólnej determinacji w obronie każdego cala terytorium sojuszników – powiedział Pistorius.