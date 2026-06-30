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Ważna deklaracja amerykańskiego generała ws. NATO. "Tak właśnie buduje się odstraszanie"

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 10:20
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Generał Christopher Donahue
Generał Christopher Donahue/PAP Archiwalny
Ważna deklaracja generała USA ws. NATO. "Stany Zjednoczone będą stały ramię w ramię ze swoimi europejskimi sojusznikami w obronie krajów bałtyckich" – zapewnił we wtorek dowódca sił lądowych NATO w Europie, amerykański generał Christopher Donahue. Minister obrony Niemiec Boris Pistorius mówił z kolei o dowodzie na jedność i determinację Sojuszu.

Jesteście gotowi zrobić więcej i poprzeć słowa czynami, a Stany Zjednoczone będą przy was. Tak właśnie buduje się odstraszanie: nie słowami wygłaszanymi z podium, ale żołnierzami z butami w błocie – powiedział generał w estońskiej miejscowości Valga podczas uroczystości, w ramach której dowództwo nad sojuszniczymi siłami lądowymi na Łotwie i w Estonii przekazano Korpusowi Niemiecko-Holenderskiemu.

Ustąpienie ze stanowiska

Generał Christopher Donahue, który w czwartek ustąpi ze stanowiska, pełni również funkcję dowódcy sił lądowych USA w Europie i Afryce.

Dowód determinacji NATO

Występując obok niego minister obrony Niemiec Boris Pistorius podkreślił, że przydzielenie dodatkowego dowództwa NATO do obrony krajów bałtyckich jest dowodem determinacji sojuszu.

Jest to widoczny i zdecydowany dowód jedności NATO, gotowości bojowej oraz naszej wspólnej determinacji w obronie każdego cala terytorium sojuszników – powiedział Pistorius.

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Źródło PAP
Tematy: USANATOBoris Pistoriusamerykański generał
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Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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