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Wielki pożar w Czarnobylu, temperatura sięga 50 stopni. Co z promieniowaniem?

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:39
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Pożar w Czarnobylu
Pożar w Czarnobylu/Shutterstock
W zamkniętej strefie wokół nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu na północy Ukrainy wybuchł wielki pożar. Temperatura sięga 50 stopni Celsjusza, utrudniając pracę strażakom. Dobre informacje są takie, że obecnie trwa już akcja gaszenia pożaru, a promieniowanie pozostaje w granicach normy – podała Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w Kijowie.

"Obecnie na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz strażacy przedsiębiorstwa państwowego Piwniczna (Północna) Puszcza. W akcji gaśniczej uczestniczy łącznie ponad 200 osób i około 60 jednostek specjalistycznego sprzętu" – wyjaśniono w komunikacie.

Temperatura sięgająca 50 stopni Celsjusza

Dla umożliwienia dojazdu pojazdów gaśniczych do ognisk pożaru prowadzone są prace związane z udrażnianiem dróg dojazdowych. Za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są również pasy przeciwpożarowe, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i zapobiegają jego przenoszeniu na kolejne obszary leśne.

Strażacy pracują w trudnych warunkach; temperatura w miejscach objętych pożarem sięga ok. 50 stopni Celsjusza.

Jak wygląda sytuacja z promieniowaniem?

"Poziom promieniowania na terenie prowadzonych działań jest stale monitorowany. Według wyników pomiarów pozostaje on w granicach normy" – podkreśliła ukraińska DSNS.

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu – do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.

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Źródło PAP
Tematy: Ukrainapożarelektrownia atomowa w CzarnobyluCzarnobyl
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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