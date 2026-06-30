Wielki pożar w Czarnobylu, temperatura sięga 50 stopni. Co z promieniowaniem?

"Obecnie na miejscu pracują ratownicy Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) oraz strażacy przedsiębiorstwa państwowego Piwniczna (Północna) Puszcza. W akcji gaśniczej uczestniczy łącznie ponad 200 osób i około 60 jednostek specjalistycznego sprzętu" – wyjaśniono w komunikacie.

Temperatura sięgająca 50 stopni Celsjusza

Dla umożliwienia dojazdu pojazdów gaśniczych do ognisk pożaru prowadzone są prace związane z udrażnianiem dróg dojazdowych. Za pomocą specjalistycznego sprzętu wykonywane są również pasy przeciwpożarowe, które ograniczają rozprzestrzenianie się ognia i zapobiegają jego przenoszeniu na kolejne obszary leśne.

Strażacy pracują w trudnych warunkach; temperatura w miejscach objętych pożarem sięga ok. 50 stopni Celsjusza.

Jak wygląda sytuacja z promieniowaniem?

"Poziom promieniowania na terenie prowadzonych działań jest stale monitorowany. Według wyników pomiarów pozostaje on w granicach normy" – podkreśliła ukraińska DSNS.

Do katastrofy w elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 r. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu – do Grecji i Włoch. W strefie wokół Czarnobyla do dziś obowiązuje zakaz osiedlania się ludzi.