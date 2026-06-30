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Pierwszy atak terrorystyczny w historii Monako. Ukraiński oligarcha wśród ofiar

oprac. Piotr KozłowskiDziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem.
dzisiaj, 06:28
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Policja w Monako
Policja w Monako/Shutterstock
Pierwszy atak terrorystyczny w historii Monako. Według agencji AFP jedną z ofiar eksplozji plecaka pozostawionego na ulicy, a nie, jak wcześniej informowano, w holu jednego z bloków mieszkalnych w Monako, ma być ukraiński oligarcha Wadim Jermołajew. W sumie w wybuchu ucierpiało troje ludzi. Trwają poszukiwania osoby, która pozostawiła plecak.

Do eksplozji doszło na ulicy Reverend-Pere-Louis-Folla w dzielnicy La Rousse – Saint-Roman, w północno-wschodniej części Monako.

Dwoje ludzi w stanie krytycznym

W jej wyniku oprócz mężczyzny ucierpiała też kobieta, według informacji władz Monako oraz miejscowej policji – oboje w sile wieku, a także prawdopodobnie związany z nimi 13-letni chłopiec. Według lekarzy kobieta i mężczyzna są w stanie krytycznym; nastolatek miał odnieść znacznie lżejsze obrażenia. na razie jednak brak bliższych informacji na ten temat.

Minister stanu (szef rządu) Monako Christophe Mirmand, cytowany przez telewizję BFMTV, przekazał, że oprócz trojga rannych, do szpitala trafiły jeszcze cztery inne osoby. Nie zostały ranne, ale są wstrząśnięte eksplozją – poinformował Mirmand.

Pierwszy atak terrorystyczny w Monako

To prawdopodobnie atak terrorystyczny – cytuje szefa monakijskiego rządu AFP. Mirmand dodał, że według jego wiedzy "to pierwszy raz w historii, kiedy w Księstwie doszło do takiego czynu".

"Atak, do którego doszło wieczorem (w poniedziałek – PAP), to tragedia dla Monako" – napisał na platformie X Eric Ciotti, burmistrz pobliskiej Nicei, po drugiej stronie granicy z Francją.

Ukraińcy celami zamachowca

Powołując się na źródła zbliżone do sprawy, BFMTV przekazała, że wszystkie osoby, które ucierpiały w zamachu, to obywatele Ukrainy. Jermołajew to ukraiński oligarcha, działający m.in. w branży rolno-spożywczej. W grudniu 2023 r. ukraińskie władze objęły go sankcjami w reakcji na to, że kontynuował działalność handlową na okupowanym przez Rosję Krymie.

Reuters cytuje komunikat resortu spraw wewnętrznych Francji, które przekazało, że francuska policja wspólnie z monakijską poszukuje osoby podejrzanej o pozostawienie plecaka z ładunkiem wybuchowym.

Według francuskiego dziennika "Le Figaro" nagrania z monitoringu pokazują mężczyznę, który zostawia pakunek przy wejściu do budynku mieszkalnego na krótko przed eksplozją.

Monako popularne wśród Rosjan i Ukraińców

Monako jest popularnym miejscem zamieszkania zamożnych i bardzo zamożnych obywateli państw trzecich, w tym Rosji i Ukrainy. System podatkowy położonego na Lazurowym Wybrzeżu Księstwa jest jednym z najbardziej atrakcyjnych na świecie; m.in. zarówno mieszkańcy, jak i rezydenci nie są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT).

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Źródło PAP
Tematy: zamachUkraińcyatak terrorystycznyMonako
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oprac. Piotr Kozłowski

Dziennikarz, redaktor i korektor z wieloletnim doświadczeniem. Przez lata publikował teksty, głównie kulturalne, w rozmaitych mediach, takich jak Gazeta Wyborcza, Wprost, Wirtualna Polska. W Dziennik.pl od 2017 roku, obecnie jako wydawca i redaktor newsroomu.

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