Dziennik Gazeta Prawana logo

Anna Lewandowska obawia się życia w Chicago. "Mam prawo czuć..."

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 11:18
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska obawia się życia w Chicago. "Mam prawo czuć..."/AKPA
Anna Lewandowska zamieściła nowy wpis w mediach społecznościowych, którym oficjalnie potwierdziła, że razem z rodziną przenosi się do Chicago. Żona Roberta Lewandowskiego przyznała, że przeprowadzka nie jest dla niej łatwą sprawą. Czego najbardziej się obawia?

Przeprowadzka Lewandowskich do Chicago

Robert Lewandowski przyjął propozycję, która przyszła do niego z Chicago i zdecydował się na zmianę klubu, w którym będzie grał. To oznacza, że wraz z całą rodziną przenosi się z Barcelony do Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w życiu piłkarza oficjalnie potwierdziła także jego żona, czyli Anna Lewandowska. Zamieściła w sieci wpis, w którym przyznała się do swoich obaw związanych z przeprowadzką.

Kucharski: W święta u Lewandowskiego przy stole musi być wojna polsko-polska
Kucharski: W święta u Lewandowskiego przy stole musi być wojna polsko-polska

Anna Lewandowska boi się przeprowadzki

Przed nami ogromna zmiana, czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję - napisała Anna Lewandowska.

W swoim wpisie przyznała, że Barcelona była dla niej prawdziwym domem. Zdradziła, że ostatnie tygodnie były pełne silnych emocji i niepewności. Nie ukrywa, że pakowanie i zaczynanie wszystkiego od nowa w Chicago również ją przeraża.

"Mam prawo czuć lęk"

Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica. Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej - napisała Lewandowska.

Co z biznesami Anny Lewandowskiej?

Celebrytka dodała, że nie zamierza rezygnować z biznesów, które stworzyła. Ma zamiar nadal rozwijać swoje projekty i wracać do Europy. Piszę to, bo wiem, że wiele z Was też mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedziały, że to normalne. Że nie musimy być zawsze silne i "happy" - stwierdziła pod koniec wpisu.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: Robert Lewandowskianna lewandowskachicago
Powiązane
Anna Lewandowska
Anna Lewandowska na gali bez męża. Zrobiła furorę [WIDEO]
Tak wyglądają Klara i Laura. Anna Lewandowska pokazała twarze dzieci
Tak wyglądają Klara i Laura. Anna Lewandowska pokazała twarze dzieci
Robert Lewandowski zadedykował gola żonie. Anna Lewandowska w dniu meczu obchodziła urodziny
Robert Lewandowski zadedykował gola żonie. Anna Lewandowska w dniu meczu obchodziła urodziny
Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska

Marta Kawczyńska – dziennikarka Dziennik.pl. Ukończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Warszawskim ze specjalizacją animacja kultury, jest też psychoterapeutką tańcem i ruchem (DMT). Pracowała m.in. w Gazecie Stołecznej, Super Expressie, TVP. Jest autorką książki "Alopecjanki. Historie łysych kobiet" oraz współautorką poradników "#Nastolatka". Specjalizuje się w tematyce show-biznesowej oraz społecznej. W Dziennik.pl zajmuje się działem życie gwiazd, nostalgia, kultura. Prowadzi podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny" emitowane na kanale DGP Infor na Youtubie.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraMiała wyprzedzić kolejkę na badanie. Jest decyzja ws. posłanki Pępek »
Zobacz
|
Ten kwiat urośnie nawet na nieurodzajnej glebie lub żwirze
Ten kwiat urośnie nawet na suchej, nieurodzajnej glebie i żwirze. Posadź w lipcu, a już w sierpniu zobaczysz różowe obłoki w całym ogrodzie
Rozsypuję to przy piwoniach zaraz po przekwitnięciu
Rozsypuję to pod piwoniami zaraz po przekwitnięciu. W przyszłym roku ugną się od kwiatów
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Dodaj łyżeczkę do kawy. To doskonały spalacz tłuszczu
Odcinkowy pomiar prędkości
Jadą 145 km/h, a mandat nie przychodzi. Oto legalny sposób na najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości
Toyota PROACE CITY Verso
Oto nowe auto za 39 500 zł. Ma silnik 1.5 i gwarancję na 1 mln kilometrów
Burze przejdą nad Polską. IMGW ostrzega przed groźnymi zjawiskami pogodowymi
Rosyjscy eksperci kreślą prognozę dla Polski na lipiec. Zapowiadają duże anomalie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj