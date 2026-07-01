Anna Lewandowska obawia się życia w Chicago. "Mam prawo czuć..."

Przeprowadzka Lewandowskich do Chicago

Robert Lewandowski przyjął propozycję, która przyszła do niego z Chicago i zdecydował się na zmianę klubu, w którym będzie grał. To oznacza, że wraz z całą rodziną przenosi się z Barcelony do Stanów Zjednoczonych.

Zmiany w życiu piłkarza oficjalnie potwierdziła także jego żona, czyli Anna Lewandowska. Zamieściła w sieci wpis, w którym przyznała się do swoich obaw związanych z przeprowadzką.

Anna Lewandowska boi się przeprowadzki

Przed nami ogromna zmiana, czyli przeprowadzka do Chicago. I choć powinnam pisać o ekscytacji, to dziś chcę Wam powiedzieć jedno: cholernie się boję - napisała Anna Lewandowska.

W swoim wpisie przyznała, że Barcelona była dla niej prawdziwym domem. Zdradziła, że ostatnie tygodnie były pełne silnych emocji i niepewności. Nie ukrywa, że pakowanie i zaczynanie wszystkiego od nowa w Chicago również ją przeraża.

"Mam prawo czuć lęk"

Jako mama czuję ogromny stres. Martwię się o dziewczynki i ich emocje, o nową szkołę, o to, jak odnajdą się w zupełnie nowym świecie. Kto przechodził tak dużą przeprowadzkę z dziećmi, ten wie, jaki to ciężar psychiczny dla rodzica. Życie u boku sportowca to nie tylko blaski, to też trudne, rodzinne kompromisy. Droga zawodowa Roberta stawia przed nami nowe wyzwanie. Stoję za nim murem i wspieram go z całych sił, bo jesteśmy drużyną. Ale jako kobieta mam prawo czuć lęk. Mam prawo czuć się przytłoczona i dzisiaj nie będę udawać, że jest inaczej - napisała Lewandowska.

Co z biznesami Anny Lewandowskiej?

Celebrytka dodała, że nie zamierza rezygnować z biznesów, które stworzyła. Ma zamiar nadal rozwijać swoje projekty i wracać do Europy. Piszę to, bo wiem, że wiele z Was też mierzy się w życiu ze zmianami, które budzą strach. Chcę, żebyście wiedziały, że to normalne. Że nie musimy być zawsze silne i "happy" - stwierdziła pod koniec wpisu.