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Dziecko spędziło 6 dni pod gruzami. Cudowne odnalezienie żywego chłopca

Beata Zatońska
oprac. Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
32 minut temu
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Wenezuela
Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi w Wenezueli z 24 czerwca przekroczył we wtorek 1,9 tys., a ponad 10,5 tys. osób jest rannych/PAP/EPA
Trwa akcja ratunkowa po potężnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Jordańscy ratownicy pracujący w Wenezueli po trzęsieniach ziemi poinformowali we wtorek o uratowaniu trzyletniego chłopca, który spędził sześć dni pod gruzami. Akcje ratunkowe trwają, ale szanse na przeżycie tysięcy zaginionych maleją z godziny na godzinę.

Na nagraniach publikowanych przez media widać ratowników wiwatujących po wydostaniu spod gruzów żywego dziecka. Według władz Wenezueli jest to trzyletni Klieber Moran, Chłopiec został natychmiast przewieziony do szpitala - przekazała jordańska obrona cywilna.

Wenezuela: szanse na odnalezienie kolejnych żywych osób maleją

Hiszpańskojęzyczna stacja BBC Mundo określiła wydostanie Kliebera z zawalonego budynku po sześciu dobach od kataklizmu jako "cudowny ratunek". Eksperci podkreślają, że wraz z upływem czasu szanse na uratowanie kolejnych osób drastycznie maleją.

Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę. Już 1430 ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli
Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę. Już 1430 ofiar śmiertelnych po trzęsieniu ziemi w Wenezueli

Nawiązano kontakt z mężczyzną, który jest pod gruzami centrum handlowego

Ratownicy z kilu państw od kilku dni walczyli o życie około 40-letniego Hernana Gila, uwięzionego pod gruzami zawalonego centrum handlowego. Kostarykańska telewizja Teletico podała we wtorek, że ekipie z tego kraju udało się nawiązać z nim kontakt wzrokowy, ale wciąż nie udało się go wyciągnąć na powierzchnię.

Niepowodzeniem zakończyły się natomiast próby wydostania matki z trójką dzieci spod zawalonego dziewięciopiętrowego budynku w miejscowości Macuto w stanie La Guaira. Ekipy ratunkowe z Ekwadoru i USA wstrzymały pracę po ponad 40 godzinach, gdy spod gruzów przestały dochodzić oznaki życia. "Ostatecznie uznaliśmy, że minęły dni i tym, co teraz tam znajdziemy, jest śmierć. Niestety sprawy nie potoczyły się pomyślnie" - powiedział kierujący ekipą ekwadorską ekipą Jorge Montanero, cytowany we wtorek przez agencję Reutera.

Ponad 50 tys. zaginionych po trzęsieniach ziemi w Wenezueli

Oficjalny bilans ofiar śmiertelnych trzęsień ziemi z 24 czerwca przekroczył we wtorek 1,9 tys., a ponad 10,5 tys. osób jest rannych. Eksperci oceniają, że liczba zabitych może znacznie wzrosnąć. ONZ szacowała liczbę zaginionych na ponad 50 tys. Po sześciu dniach od trzęsień ziemi narasta krytyka reakcji wenezuelskich władz i państwowych służb. Francisco Lermanda, kierujący zespołem ratowniczym z Chile, powiedział dziennikarzom, że wenezuelscy żołnierze utrudniali akcje ratunkowe z powodu obaw o działania szpiegowskie skierowane przeciwko reżimowi w Caracas.

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Dodał, że wielopiętrowe budynki w stanie La Guaira „runęły jak kostki domina”, a trzęsienia ziemi wywołały zniszczenia na skalę, jakiej nie widział nigdy wcześniej. Ocenił, że mogło to wynikać z korupcji przy zatwierdzaniu planów budowy – przekazał portal Infobae.

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Źródło PAP
Tematy: wenezuelaofiarytrzęsienie ziemi
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Beata Zatońska
oprac. Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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