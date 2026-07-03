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Polski hotelarz obiecał nagrody za poczęcie. Dzieci przyszły już na świat

Beata Zatońska
Beata ZatońskaDziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni.
dzisiaj, 17:00
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Grochowski
Władysław Grochowski, prezes zarządu Arche/East News
O tej akcji było bardzo głośno. Polska sieć hoteli Arche postanowiła wspierać przyrost naturalny w kraju. Właściciel ogłosił, że kto spędzi noc w hotelu sieci i udowodni, że właśnie tam poczęło się dziecko, otrzyma nagrodę. Maluszki już na świecie.

Program "Arche Pokolenia" został uruchomiony jesienią ubiegłego roku. Jego głównym celem jest zwrócenie uwagi na narastający problem demograficzny w Polsce oraz zachęcenie do powiększania rodzin. Gdy Władysław Grochowski ogłaszał start tej akcji, wielu uznało ją za kontrowersyjny eksperyment albo sprytną akcję marketingową. Biznesman zobowiązał się do ufundowania bezpłatnych imprez okolicznościowych - do 10 osób - oraz prezentu z okazji narodzin dla gości, których dziecko zostanie poczęte w jednym z 24 hoteli sieci Arche.

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Nagrody dostali rodzice dziewczynki i chłopczyka

Firma Arche nagrodziła rodziców pierwszych dzieci poczętych podczas pobytu w jej hotelach w ramach inicjatywy "Arche pokolenia". Każda z dwóch rodzin otrzymała po 5 tys. zł oraz vouchery na organizację przyjęcia okolicznościowego. O nietypowej akcji informowały media z różnych krajów. Pierwszymi dziećmi urodzonymi w ramach programu "Arche pokolenia" są Maja, córka Weroniki i Philipa Bielów z okolic Warszawy, oraz Dante Laurens Versteeg Lipiński, syn Anny i Holendra Petera, który przyszedł na świat w Bergen op Zoom (chłopczyk ma obywatelstwo polskie i niderlandzkie).

Nagrody dostali też pracownicy Arche

W ramach akcji nagrodzeni zostali również pracownicy grupy, którzy zostali rodzicami. 39 z nich otrzymało wypłaty w kwocie 10 tys. zł. - W przyszłości chcemy poszerzać akcję, wspierając «dzieci Arche» w ich edukacji, zainteresowaniu sportem i uzyskaniu dobrej pracy" - zapowiada Władysław Grochowski.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: dziecinagrodahotel
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Beata Zatońska
Beata Zatońska

Beata Zatońska, dziennikarka, autorka książek, miłośniczka i znawczyni Włoch oraz filmoznawczyni. Współautorka bloga italianki.pl oraz m.in. książki "Zmontowani". W Dziennik.pl zajmuje się tematyką show-biznesową oraz lifestylową.

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