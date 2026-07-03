O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.

ŻW: Kolumbijczyk zatrzymany przez policję na terenie Akademii Sztuki Wojennej

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji - czytamy we wpisie rzecznika.

W dniu 3 lipca 2026 r. około godz. 05:20 doszło do incydentu na terenie Akademii Sztuki Wojennej przy al. gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie.

Jak ustalono, obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie… pic.twitter.com/wYQ9Apzokz — Żandarmeria Wojskowa (@Zandarmeria) July 3, 2026 Rozwiń

Policja wyjasnia okolicnzości zdarzenia

Do zdarzenia doszło wedle komunikatu w piątek ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu "w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.