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Żandarmeria Wojskowa interweniowała w Akademii Sztuki Wojennej. Zatrzymano Kolumbijczyka

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 16:01
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żandarmeria wojskowa
Próbował wedrzeć się do Akademii Sztuki Wojennej. Interweniowała Żandarmeria/Shutterstock
Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej pod wpływem środków odurzających, został w piątek zatrzymany na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie - podaje Żandarmeria Wojskowa. Jak wskazano, mężczyzna miał zbić kamieniem szybę w oknie i próbować wtargnąć do jednego z budynków.

O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.

ŻW: Kolumbijczyk zatrzymany przez policję na terenie Akademii Sztuki Wojennej

Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji - czytamy we wpisie rzecznika.

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Policja wyjasnia okolicnzości zdarzenia

Do zdarzenia doszło wedle komunikatu w piątek ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu "w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.

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Źródło PAP
Tematy: wojskożandarmeria wojskowa
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oprac. Weronika Papiernik

Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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