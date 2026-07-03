O zdarzeniu poinformował rzecznik ŻW ppłk Dariusz Rozkosz w komunikacie na X.
ŻW: Kolumbijczyk zatrzymany przez policję na terenie Akademii Sztuki Wojennej
Obywatel Kolumbii, najprawdopodobniej znajdując się pod wpływem środków odurzających, przebywając na terenie ogólnodostępnym, kamieniem uszkodził szybę w jednym z budynków akademii. Następnie przez uszkodzone okno dostał się do środka jednego z pomieszczeń, gdzie niezwłocznie został zatrzymany przez pracowników ochrony i przekazany funkcjonariuszom policji - czytamy we wpisie rzecznika.
Policja wyjasnia okolicnzości zdarzenia
Do zdarzenia doszło wedle komunikatu w piątek ok. godz. 5.20 na ogólnodostępnym terenie Akademii Sztuki Wojennej przy alei gen. A. Chruściela ”Montera” 103 w Warszawie. Obecnie, jak informuje ppłk Rozkosz, przy udziale Żandarmerii i policji trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu "w kierunku popełnienia czynu zabronionego określonego w art. 288 par. 1 kk” - czyli w kierunku artykułu mówiącego o zniszczeniu cudzego mienia.
Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo.
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