Szef MON przed szczytem NATO: Polska ma wszelkie prawo zająć kluczową rolę

Polska jako modelowy sojusznik w NATO

Kosiniak-Kamysz wraz z wicepremierem, szefem MSZ Radosławem Sikorskim wziął w piątek udział w konferencji poświęconej zaplanowanemu na przyszły tydzień szczytowi NATO w Ankarze; obaj wicepremierzy udadzą się na niego wraz z prezydentem Karolem Nawrockim.

Jak podkreślił szef MON, szczyt będzie "momentem pokazania jedności Sojuszu”. Jak mówił, "Polska ma wszelakie prawo zająć kluczową rolę na spotkaniu państw natowskich”. Spełniamy wszystkie wyznaczone przez ostatni szczyt w Hadze kryteria lojalnego, modelowego, dobrego sojusznika - mówił, wskazując, że Polska w tym roku osiąga już wyznaczony na szczycie w Hadze w ub. roku próg wydatków na bezpieczeństwo 5 proc. PKB.

Według niego, polskie wydatki na szeroko rozumiane bezpieczeństwo mogą wynosić już nawet 6-7 proc. PKB.

Kosiniak-Kamysz mówił, że głównymi zagadnieniami poruszanymi w Ankarze będą m.in. zagadnienia przemysłu zbrojeniowego, w tym także przenoszenie do Europy z USA produkcji pocisków obrony powietrznej, których produkcja w USA obecnie nie nadąża za zapotrzebowaniem.

"Jesteśmy zainteresowani, żeby z USA przenosić linie produkcje"

Jesteśmy jak najbardziej zainteresowani, żeby z USA przenosić linie produkcje (...) szczególnie do systemów Patriot - wskazał szef MON.

Dodał, że istotną kwestią jest także rozwój systemów dronowych i antydronowych, zdolności do uderzeń na dalekich dystansach oraz sztucznej inteligencji. W tych obszarach NATO podejmie wszelkie działania, żeby wzmacniać potencjał produkcyjny - zapewnił.