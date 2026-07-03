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Przełom w relacjach z Ukrainą? Zaproponowano "pakiet kroków antykryzysowych"

oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 17:14
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Andrij Sybiha, Wasyl Bodnar
Przełom w relacjach z Ukrainą? Zaproponowano "pakiet kroków antykryzysowych"/PAP
"Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły" - powiedział wicepremier Radosław Sikorski, pytany o rozmowę z szefem MSZ Ukrainy Andrijem Sybihą. Z komunikatu resortu wynika, że dotyczyła ona „konieczności prowadzenia konstruktywnego dialogu”, który „nie będzie wykorzystywany przez państwa i osoby temu nieprzyjazne”.

W komunikacie podkreślono również, że „ministrowie zgodzili się, że kluczem do poprawy naszych relacji jest dialog historyczny oparty na prawdzie i poszanowaniu przeszłości”.

Rozmowa ministrów spraw zagranicznych w Warszawie

W środę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał w Warszawie z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych Andrijem Sybihą. O efekty tego spotkania wicepremier był pytany podczas późniejszej konferencji prasowej. W tych stosunkach są tacy, którzy grają na podbijanie sobie punkcików poparcia. To jest często dobre dla nich, ale złe dla stosunków polsko-ukraińskich czy w ogóle sprawy wolności i bezpieczeństwa w naszym regionie Europy. A my zajmujemy się cierpliwą pracą - stwierdził Sikorski.

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Zauważył po rozmowie zarówno polska, jak i ukraińska strona wydała komunikaty. Ale w tym wypadku bardziej niż kiedykolwiek dyplomacja woli ciszę od demonstracji publicznych - zaznaczył minister. Dopytywany, jakie są perspektywy wyjścia z „impasu w relacjach polsko-ukraińskich” Sikorski podkreślił, że „dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły”.

Z komunikatu MSZ, opublikowanego w piątek na X, wynika, że rozmowa Sikorskiego z Sybihą dotyczyła „konieczności prowadzenia konstruktywnego dialogu, który będzie służył rozwojowi relacji między naszymi państwami, a nie będzie wykorzystywany przez państwa i osoby temu nieprzyjazne”. Wśród głównych tematów spotkania resort wymienił: możliwości rozwiązania napięć w relacjach dwustronnych, współpracę wojskową oraz rozwój relacji gospodarczych.

"Ministrowie zgodzili się, że kluczem do poprawy naszych relacji jest dialog historyczny oparty na prawdzie i poszanowaniu przeszłości - czego przykładem są znaczące postępy w procesie ekshumacji oraz wydawanie kolejnych zgód na prace poszukiwawcze. W trakcie spotkania omówiono także pozytywny efekt Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy zorganizowanej w Gdańsku oraz zaangażowanie polskich firm w powojenną odbudowę kraju” - przekazał MSZ.

Ukraina zaporoponowała kroki antykryzysowe

Ukraina pozostaje otwarta na równoprawny i szczery dialog z Polską; w rozmowie z szefem polskiego MSZ Radosławem Sikorskim zaproponowałem kroki antykryzysowe – oświadczył w piątek minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha.

Ukraina pozostaje otwarta na równy i szczery dialog. Zaproponowałem pakiet kroków antykryzysowych. Obejmuje on zainicjowanie konsultacji między naszymi ministerstwami spraw zagranicznych, zorganizowanie spotkania ekspertów historyków z czasów II wojny światowej, którzy uczestniczyli w Polsko-Ukraińskim Kongresie Historyków w maju, oraz zwrócenie się do przywódców religijnych obu narodów, aby wykorzystać ich autorytet w naszym dwustronnym dialogu – napisał Sybiha w serwisie X.

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Źródło PAP
Tematy: UkrainaPolskaspórUPA
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Studiowała edukację medialną i dziennikarstwo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W dzienniku pracuje od 2020 roku. Pracowała m.in. w fundacji działającej na rzecz osób starszych przy TV Puls. Zajmowała się tworzeniem informacji, przeprowadzała wywiady na potrzeby spotów reklamowych, pisała reportaże ukazujące problemy społeczne i materialne osób starszych. Tworzyła content na social media, organizowała plany filmowe na potrzeby spotów charytatywnych. Zajmowała się również montażem treści wideo. 

 W dziennik.pl zajmuje się głównie pisaniem o aktualnych wydarzeniach politycznych, newsowych i gospodarczych.

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