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Szczyt NATO w Ankarze. Mark Rutte: Zdecydowaliśmy się na historyczny krok

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
55 minut temu
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Mark Rutte
Szczyt NATO w Ankarze. Mark Rutte: Zdecydowaliśmy się na historyczny krok/PAP/EPA
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że podczas szczytu w Ankarze sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5, podkreślając jedność Sojuszu i gotowość do obrony każdego centymetra jego terytorium. Poinformował też, że na szczycie podjęto historyczny krok w celu wzmocnienia łańcucha dostaw paliw NATO,

Sojusz jest zjednoczony i gotowy bronić każdego centymetra naszego terytorium. Tu, w Ankarze, sojusznicy potwierdzili swoje niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony na podstawie artykułu 5. Atak na jednego jest atakiem na wszystkich i będziemy stać razem. Nasza jedność, solidarność i zbiorowa siła pozostają fundamentem pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu - powiedział Rutte.

Szef NATO o "ogromnym poczuciu jedności"

Jak ocenił, szczyt przywódców Sojuszu przyniósł ogromne poczucie jedności. Czuliśmy, że ten sojusz jest bardziej zjednoczony niż kiedykolwiek – podkreślił. Zaznaczył, że sojusznicy potwierdzili również niezachwiane wsparcie NATO dla Ukrainy. W miarę jak Rosja kontynuuje swoje działania, będziemy nadal zapewniać Ukrainie to, czego potrzebuje. Sojusznicy zobowiązali się do zapewnienia Ukrainie co najmniej 70 mld euro na sprzęt wojskowy, pomoc i szkolenia w tym i przyszłym roku. (...) Wraz ze zmianą dynamiki na polu walki na Ukrainie nasze wsparcie musi być kontynuowane. Ten szczyt pokazał, że Sojusz jest silniejszy niż kiedykolwiek - zapewnił.

Rutte o kluczowej decyzji

Poinformował też, że na szczycie podjęto historyczny krok w celu wzmocnienia łańcucha dostaw paliw NATO, aby zapewnić siłom zbrojnym dostawy energii niezbędne do utrzymania gotowości bojowej. Podczas gdy sojusznicy wciąż dopracowują szczegóły, wiemy, że ta inwestycja w wysokości 27 mld euro zmodernizuje naszą istniejącą infrastrukturę magazynowania i dystrybucji paliw, a także wesprze nowe obiekty, w tym rurociągi prowadzące do wschodniej części Sojuszu - powiedział.

Rutte przekazał też, że przywódcy zgodzili się w kwestiach dotyczących modernizacji Sojuszu. Oznacza to silniejszą Europę i silniejsze NATO. Dzięki europejskim sojusznikom i Kanadzie, współpracującym ze Stanami Zjednoczonymi, Sojusz bierze na siebie większą odpowiedzialność za obronę - oznajmił. Szef NATO przekazał również, że kolejny szczyt NATO - w 2027 r. - odbędzie się w Albanii. Decyzję o tym podjęto na ubiegłorocznym szczycie w Hadze.

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Źródło PAP
Tematy: NATOszczytAnkara
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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