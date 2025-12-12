Magda Umer nie żyje. O jej śmierci poinformowali bliscy

Magda Umer nie żyje. Artystka zmarła w wieku 76 lat. O jej śmierci w mediach społecznościowych poinformowali bliscy artystki. Synowie Mateusz i Franciszek zamieścili krótkie oświadczenie.

Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać. Mateusz i Franek - napisali. Magda Umer w ostatnim czasie nie była zbyt aktywna w mediach społecznościowych.

Ostatni wpis Magdy Umer. Co napisała?

Ostatni wpis, jaki zamieściła, opublikowany został w 21 września. Słowa, które się w nim pojawiły, nabierają w obliczu jej śmierci, nowego znaczenia.

Magda Umer zacytowała słowa Wisławy Szymborskiej z wiersza "Opis czwartej nad ranem". Pisała pani Wisława: "Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem. Jeśli mrówkom jest dobrze o czwartej nad ranem, pogratulujmy mrówkom. I niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć". Nie śpię. Szaleńcy rządzą światem. Wojny. Odejścia kochanych ludzi. Nieznanie dnia ani godziny. Ucieczka w sny. Śniło mi się, że na świecie zapanował pokój i ktoś w rodzaju świętego Piotra znowu zaprosił mnie na rejs jachtem "Happy days". Jest wymarzona pogoda i płyniemy ku światłu. Naokoło bezpiecznie i spokojnie. Oddycham z taką lekkością jak dawno nie. A powietrze zawsze było i jest moim ukochanym żywiołem. Powietrze, czyli życie - czytamy.

Magda Umer zacytowała Wisławę Szymborską. "We śnie wszystko jest ciekawsze"

Pisałam ćwierć wieku temu: "We śnie wszystko jest ciekawsze, we śnie wierzysz, że na zawsze tak szczęśliwie i tak dobrze może być. We śnie możesz się nie smucić, we śnie mogą wszyscy wrócić, we śnie możesz jeszcze piękniej żyć" - brzmi dalsza część ostatniego wpisu Magdy Umer.

Dobrych snów na niedobre czasy życzę. Podobno dzisiaj o 19.29 częściowe zaćmienie słońca. I dzisiaj ostatni dzień lata. A jutro przyniesie jesień. Oby łaskawą. Trzymajmy się na litość boską, jak mawiał wiadomo kto - podsumowała zmarła artystka.